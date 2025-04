Međunarodni vizuelno-scenski spektakl "The Simon & Garfunkel Story" stiže u beogradski Sava Centar 10. maja 2025. godine, u organizaciji producentskih kuća Long Play i Promoter Syndicate

Ovaj mjuzikl čuvenog Vest End Teatra ili, kako mnogi kažu „londonskog Brodveja“, u formi koncerta na impresivan način, uz kompletan bend, dočarava neverovatno zajedničko putovanje Pola Sajmona i Arta Garfankla, vrsnih muzičara koji čine najpoznatiji planetarni folk-rok duo svih vremena!

Priča mjuzikla „The Simon & Garfunkel Story“ kreće od njihovih skromnih početaka kao Tom & Jerry, preko senzacionalnog uspeha kao jedne od najprodavanijih grupa šezdesetih godina, pa do burnog razlaza 1970. Kulminacija je ponovno okupljanje i čuveni koncert u Central parku u Njujorku 1981, sa više od pola miliona posetilaca! Raskošnji mjuzikl uključuje najsavremeniju video-produkciju, fotografije i originalne filmske snimke, a na repertoaru su sve vanvremenske numere koje su Simon & Garfunkel snimili zajedno – „Mrs. Robinson“ (čuje se u legendarnom filmu „Diplomac“ iz 1967), „The Sound Of Silence“, „The Boxer“, „Cecilia“, „Bridge Over Troubled Water“, „Homeward Bound“…

Simon & Garfunkel su od 1965. godine prodali više od 100 miliona primeraka svojih albuma. Njihove savršene harmonije i pesme vrlo potresno su zabeležile vreme u kom su nastajale. Tokom godina osvojili su 10 Gremi nagrada, a 1990. su uvršteni u Rokenrol Kuću slavnih. Godine 1977. njihov album „Bridge Over Troubled Water“ je na dodeli nagrada „Brit Awards“ bio nominovan za najbolji međunarodni album. Simon & Garfunkel su 2003. dobili Gremi nagradu za životno delo, a naredne godine album „The Sound Of Silence“ uvršten je u Gremi Kuću slavnih,

Prodaja ulaznica za mjuzikl „Simon & Garfunkel Story“ 10. maja 2025. u Sava Centru počela je danas, a mogu se kupiti putem servisa Tickets.