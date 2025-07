Tokom karijere GN'R su prodali više od 100 miliona kopija albuma širom sveta, a njihov prvenac „Appetite for Destruction“i danas se smatra jednim od najuspešnijih debitantskih albuma u istoriji

Legendarna američka rok grupa Guns N’ Roses u petak uveče bi trebalo da okuši više od 50.000 fanova na koncert na beogradskom Ušću.

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom.

Albumi „Appetite for Destruction“, „Lies“ i „Use Your Illusion I“ i „Use Your Illusion II“ i mnogobrojni hitovi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.

Tokom karijere prodali su više od 100 miliona kopija albuma širom sveta, a njihov prvi album „Appetite for Destruction“i danas se smatra jednim od najuspešnijih debitantskih albuma u istoriji.

Bina koja je izgrađena potrebe koncerta je, prema tvrdnjama organizatora, najveća u Evropi ove godine.

U 14 časova otvara se Party zona, mesto okupljanja, a kapije glavnog koncertnog prostora otvaraju se u 17 časova.

Kao predgrupa, u 19 časova, nastupa još jedna zagrejati kultna američka grupa, hip-hop majstori Public Enemy.