Početna cena po kojoj će biti licitiran dvorac porodice Dunđerski Sokolac sa okolnim objektima i imanjem, je 325.000 evra. Država nije zainteresovana da ga kupi

Sutra (24. decembar) u podne počeće licitacija dvorca Sokolac u Novom Bečeju po početnoj ceni od 38.131.622,00 dinara. To je 325.000 evra.

Sokolac je bio dvorac porodice Dunđerski, objekat kulture.

Šta je na prodaju

Osim samog dvorca, prodaju se i upravna zgrada, porodična stambena zgrada, stan domara, nekadašnja benzinska pumpa, velika zgrada mašinske radionice, kao i park, i šumsko i poljoprivredno zemljište, i oprema i nameštaj.

Dvorac Dunđerskih i sve pobrojano nudi se na prodaju kao stečajna masa BD AGRO AD Dobanovci u stečaju.

Država nema interes

Na sednici Skupštine opštine Novi Bečej čulo se da se država do sada nije interesovala za preuzimanje ovog objekta, a da opština, imajući u vidu stanje dvorca i visoke troškove koje bi takvo vlasništvo povuklo, nema realan interes da postane njegov vlasnik.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Portret Lenke Dunđerski

Opština Bečej je pokrenula proceduru otkupa tri umetnička dela koja su takođe na prodaju: „Portret Lenke Dunđerski“ iz 1892. kao i dve slike „Cveće u vazi“ autora Dragutina Inkiostrija iz 1912. godine. Opština Novi Bečej će otkupiti ove slike koristeći pravo preče kupovine, kako bi ostala u javnom vlasništvu i bila dostupna građanima.

Emilijin miraz

„Dvorac Sokolac pored Novog Bečeja dobila je u miraz Emilija Ivanović, rođena Dunđerski, ćerka Lazara Dunđerskog“, napisao je povodom vesti o prodaji na Instagram nalogu Robert Čoban, inicijator projekta „Dvorci Srbije, zaštita kulturne baštine“.

Robert Čoban dalje podseća da je „nakon rata imanje sa prelepim parkom nacionalizovano a nakon nekoliko neuspešnih privatizacija, dvorac je trenutno u nadležnosti stečajnog upravnika.“

Kuglana

Po njemu, „dvorac je solidnom stanju, očuvane su kaljeve peći, nešto stilskog nameštaja i dve atrakcije: soba Emilije sestre Lenke Dunđerski sa Lenkinim portretom koji je naslikao Uroš Predić.“ Napominje i da je u podrumu 100 godina stara kuglana, pravi raritet na ovim prostorima.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Svečana dvorana u Sokolcu

Na pomenutoj sednici Skupštine opštine Novo Bečej izraženo je zadovoljstvo što postoje zainteresovani za ovaj dvorac.

