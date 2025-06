Rokeri iz Las Vegasa se vraćaju u Srbiju godinu dana nakon trijumfalnog nastupa na Arsenal Festu u Kragujevcu, a sada će imati priliku da ih vidi i prestonička publika.

Palaye Royale su 2008. godine osnovala braća Remington Leith, Sebastian Danzig i Emerson Barrett. Inicijalno nazvan Kropp Circle, bend je objavio jedan EP i dva singla, a 2011. je promenio ime. Od tada su nanizali četiri albuma, zaključno sa prošlogodišnjim „Death Or Glory“. Njihovu muziku opisuju kao fashion art rock, dark rock, glam rock, uz neretko povezivanje sa emo-potkulturom. Publika u Beogradu može da očekuje reprezentativan presek njihove karijere i najpoznatije numere kao što su „Mr Doctor Man“, „You’ll Be Fine“, „Lonely“, „No Love In LA“…

84d1e00c_Palaye Royale Press Shot (Landscape) Remington Leith, Sebastian Danzig i Emerson Barrett / Foto: Promo

Sa koliko ljubavi i strasti Palaye Royale nastupaju uživo, možda najbolje govori ono što je Remington Leith nedavno izjavio za ugledni magazin „Kerang“: „Voleo bih kad bih mogao i sa 80 godina da sviram i da idem na turneje sa svojom braćom. Stvarno ne mogu da zamislim da ovo radim bez njih. Svaki dan kad se probudimo i krenemo da sviramo je divan dan“.

Prvi kontigent karata po ceni od 2.500 dinara u prodaji je do 01. juna, a nakon toga cena karata će biti 2.800. Karte su u prodaji putem mreže Tickets.rs.