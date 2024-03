Film o tvorcu atomske bombe „Openhajmer“ je potvrdio ulogu favorita i osvojio sedam Oskara: za najbolji film, režiju (Kristofer Nolan), glavnu (Kilijan Marfi) i sporednu (Robert Dauni Džunior) mušku ulogu, montažu, fortografiju i originalnu muziku.

„Filmovi su stari nešto više od 100 godina, ne znamo kuda ide ovo neverovatno putovanje, ali znati da smatrate da sam ja značajan dio toga – mnogo mi znači“, rekao je Nolan kada je u ruke uzeo svog prvog Oskara.

image(89) Kilijan Marfi i redilj filma „Dvadeset dana u Mariupolju“ Mstislav Černov / Foto: AP Photo

„Snimili smo film o čovjeku koji je stvorio atomsku bombu. Svi mi živimo u Opehajmerovom svetu, pa bih ovu nagredu želeo da posvetim svim mirotvorcima“, kazao je Kilijan Marfi.

„Jadna stvorenja“ Jorgosa Lantimosa osvojila su četiri Oskara, među kojima je i nagrada za Emu Stoun u kategoriji najbolja glavna ženska uloga, što je njen drugi Oskar.

image(90) Ema Ston i Dejv Mekari / Foto: AP Photo/John Locher

Za najbolji strani film je proglašen epohalan ep o Aušvicu „Zona interesa“ britanskog reditelja Džonatana Glejzera, a Oskar je prvi put otišao u Ukrajinu za dokumentarac „Dvadeset dana u Marijupolju„.

Film „Barbi“ je ostvario najveću zaradu u 2023. godini, ali je osvojio je samo jednu od osam nagrada za koje je bio nominovan – za najbolju originalnu pjesmu What Was I Made For? Bili Ajliš.

„Puno hvala Akademiji, nisam ovo očekivala, osećam se tako neverovatno sretnom i počašćenom“, rekla je Ajliš dok je primala nagradu.