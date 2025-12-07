Baština

07.decembar 2025. S. Ć.

Zašto država rasprodaje Beograd

Država nije iskoristila pravo preče kupovine, pa je Palata Albanija nedavno prodata privatniku. U skorije vreme, isto se desilo i Genex kuli i Staroj šećerani

Jubileji

06.decembar 2025. S. Ć.

UK Parobrod: Izložba o dva jubileja

U Kapetan Mišinoj 6a nalazi se jedna od najlepših zgrada Beograda. U njoj je već 15 godina UK Parobrod, gde se održava izložba povodom dva jubileja: Parobroda i sto godina od nastanka zgrade