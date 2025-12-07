Koji to požar očekuje uprava Narodnog pozorišta kad upozorava glumce da je foaje, u kome su zakazali štrajk upozorenja, deo protivpožarnog koridora

Nekoliko sati pre početka blagovremeno najavljenog štrajka upozorenja glumaca Narodnog pozorišta, uprava Narodnog pozorišta objavila je odluku da je okupljanje u foajeu zabranjeno.

Glumci su, naime, najavili štrajk upozorenja za 7. decembar u 21:30 časova, u prostorima zgrade kako to nalaže zakon o štrajku, kako bi publiku koja izlazi sa večerašnje predstave podsetili da njihovi zahtevi nisu ispunjeni.

Na putu koridora

Uprava im je ovim dopisom predočila da to ne smeju da rade.

Pozvali su se na Zakon o zaštiti od požara, Statut i na Plan zaštite od požara Narodnog pozorišta, te saopštili da su foaje Velike scene i foaje Male scene, kao delovi evakuacionog puta i koridori evakuacije prostori pod posebnim režimom zbog aktuelnih mera zaštite od požara.

Članovima Sindikata koji organizuju štrajk se poručuje da „pre okupljanja zaposlenih u radnim prostorijama Narodnog pozorišta u Beogradu omoguće publici da bezbedno napusti Narodno pozorište.“

„Bićemo tamo gde smo i najavili“, kaže za „Vreme“ Darko Tomović predsednik glumačkog sindikata Narodnog pozorišta „Singlus“.

Publika će nas čuti

„Obećavamo da će publika neometano izaći iz gledališta i zgrade, jer mi ih nećemo zadržavati. Mi ćemo samo govoriti ono što mislimo da treba da čuju“.

Darko Tomović kaže da „ako foaje nije bezbedan za publiku u vreme kad smo mi najavili štrajk upozorenja, kako je nebezbedan dok publika dolazi na predstavu, čeka na njen početak, i kasnije, izlazi iz gledališta, razmenjuje utiske o predstavi, ili čeka na garderobi“.

Da li zbog pomenute neposlušnosti prisutni na štrajku upozorenja mogu da očekuju konsekvence?

„Da, oni imaju prava na administrativne mere, znači na smanjenje plate, opomenu pred otkaz i slično. Ali ja ću sigurno doći tamo. Koliko će nas biti, ne znam“, kaže Darko Tomović.

Zgrada Narodnog pozorišta je danas 7. decembra otvorena nakon dva meseca. Bila je zatvorena zato što se ispostavilo da je nebezbedna od požara, pa bi se upozorenje navedeno u današnjoj odluci uprave moglo shvatiti i kao informacija da zgrada i dalje nije bezbedna.

Čega se boji uprava

Naime, foaje jeste na putu protivpožarnog koridora, ali je ono tu bilo oduvek. I još nikad se nije preventivno zabranjivalo zadržavanje u njemu. Zato, kako ne pomisliti da je sada zgrada sklona požaru uprkos dvomsečnim radovima, da publika u njoj nije bezbedna?

Biće da su sadašnja uprava i njen upravni odbor i Ministarstvo kulture, koji su pre dva meseca zatvorili zgradi takođe nekoliko sati pre početka najavljenog štrajka upozorenja, uočila mogućnost nekog požara koji ne izaziva vatra, već istina o upravi i Ministarstvu koju glumci žele da podele sa svojom publikom.