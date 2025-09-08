Prema rečima Gage Antonijevića, žiri je odlučio da ne nagradi nijednog glumca zato što su bojkotovali NAFFIT, dok Lolita Davidovič, gošća Festivala, kaže da su najbolji na svetu

Dodelom nagrada na Zlatiboru je sinoć u nedelju završeno prvo, pa samim tim i istorijsko, izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije – NAFFIT. Najviše nagrada dobio je film Sedef magla u režiji Milorada Milinkovića – za najbolji film, za režiju, scenario, i za dizajn zvuka.

Nagradni fond od 15 miliona dinara trebalo je da bude podeljen na 16 kategorija, ali – nije.

Odlučeno je da se glumcima nagrade ne dodele.

Kazna za glumce

U zvaničnom saopštenju nema objašnjenja zašto su glumci izostavljeni. Zato će za istoriju ostati objašnjenje reditelja i inicijatora festivala Predraga Gage Antonijevića koje je dao režimskim medijima:

„Samo smo poštovali njihovu volju. Prvo su otkazali sopstveni festival Filmske susrete u Nišu, a onda su se trudili da otkažu i ovaj na Zlatiboru. Nismo hteli da se ljudi muče da dolaze. Lakše je bilo ovako, a nadam se da će od naredne godine glumci manje slušati političke provokatore na štiklicama. Umetnost treba osloboditi od politike, a glumci su dobrodošli na ovaj festival.“

Antonijevićeva aluzija tiče se činjenice da je Udruženje filmskih glumaca bojkotovalo NAFFIT. Nije jasno zašto je žiri odlučio da kazni baš samo njih, a ne i reditelje, scenariste i sve ostale filmske umetnike Srbije, s obzirom da su NAFFIT bojkotovala sva filmska udruženja. Bojkotovali su zato što nisu hteli da učestvuju u festivalu koji je organizovan je bez konsultacije sa njima iako je nacionalni, i za koji je država zdušno odvojila novac iako nije imala ni dinara za snimanje filmova.

Lolita Davidović voli srpske glumce

Da paradoks (čitaj: bruka) odluke da se kazne glumci bude veći, Lolita Davidovič, gošća festivala iz Holivuda, je sa bine poručila da su „srpski glumci najbolji je*eni glumci na svetu što se mene tiče! I muški glumci, i ženski glumci, tako su sjajni, tako su sjajni!“

Režimski mediji su ovu njenu izjavi stavili u naslove tekstova o Zlatiborskom festivalu zato što odgovara njihovoj vrstipatriotizma, ne uviđajući koliko se glumičine reči kose sa svim onim šđto oni pišu o srpskim glumcima.

Lolita Davidovič i njen suprug reditelj Ron Šelton dovedeni su na Zlatibor kako bi organizatorima NAFFIT-a i Čajetinskoj vlasti podarili nešto čime mogu da se hvale pred neupućenima.

Selakovićevo divljenje

Zbog Lolite Davidovič je na Zlatibor opet došao i ministar Nikola Selaković (bio je i na otvaranju) i lično joj uručio priznanje za doprinos srpskom filmu. Spisak filmova u kojima još od 1981. godine glumi Lolita Davidovič je impozantan, ali u njemu nema ni jednog srpskog filma.

Dodeljujući joj priznanje, Nikola Selaković je prvo podsetio da je njen san o glumačkom uspehu „uvek bio obojen ljubavlju prema zemlji svojih predaka“, a zatim i objasnio da joj priznanje dodeljuje zbog onog što je „za nas je najvažnije, što je uvek sa ponosom isticala svoje srpske korene, što je bila aktivna u našoj pravoslavnoj zajednici u Kaliforniji i što je bez obzira na svetsku slavu uvek nalazila način da ostane bliska Srbiji. Danas joj, na ovom festivalu koji gradi mostove između naše kulture i svetske scene, uručujemo priznanje kao znak divljenja i zahvalnosti. Draga Lolita, hvala Vam što svojim delom svedočite da umetnost nema granice, ali da srce zna gde je njegov dom“.

Susretom sa Lolitom Davidovič i njenim suprugom, danas u ponedeljak, pohvalio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Susret Vučić i Davidovič

Na Instagramu je objasnio narodu da je holivudski par u Srbiji u poseti NAFFIT-u „održanog u organizaciji reditelja Predraga Gage Antonijevića“, što je prva javna ovakva objava o Nacionalnom festivalu – do sad je Antonijević pominjan samo kao inicijator.

Vučić je čak poručio da duguje „zahvalnost Antonijeviću na viziji i energiji, jer ovakvi festivali promovišu Srbiju i otvaraju nova vrata međunarodnoj saradnji“.

Tim povodom je rekao i da će „država nastaviti da podržava kulturu i filmsku industriju kako bismo Srbiju učinili pouzdanim domom velikih priča i susreta koji inspirišu“.

Podsetimo, ove godine nije raspisan ni jedan od tri obavezna konkursa Filmskog centra Srbije za filmsko stvaralaštvo, konkurs Grada Beograda za sufinansiranje kulture je poništen, a rezultati konkursa Ministarstva kulture za savremeno stvaralaštvo još uvek nisu objavljeni, a rok je bio u aprilu.