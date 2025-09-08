Dodelom nagrada na Zlatiboru je sinoć u nedelju završeno prvo, pa samim tim i istorijsko, izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije – NAFFIT. Najviše nagrada dobio je film Sedef magla u režiji Milorada Milinkovića – za najbolji film, za režiju, scenario, i za dizajn zvuka.
Nagradni fond od 15 miliona dinara trebalo je da bude podeljen na 16 kategorija, ali – nije.
Odlučeno je da se glumcima nagrade ne dodele.
Kazna za glumce
U zvaničnom saopštenju nema objašnjenja zašto su glumci izostavljeni. Zato će za istoriju ostati objašnjenje reditelja i inicijatora festivala Predraga Gage Antonijevića koje je dao režimskim medijima:
„Samo smo poštovali njihovu volju. Prvo su otkazali sopstveni festival Filmske susrete u Nišu, a onda su se trudili da otkažu i ovaj na Zlatiboru. Nismo hteli da se ljudi muče da dolaze. Lakše je bilo ovako, a nadam se da će od naredne godine glumci manje slušati političke provokatore na štiklicama. Umetnost treba osloboditi od politike, a glumci su dobrodošli na ovaj festival.“
Antonijevićeva aluzija tiče se činjenice da je Udruženje filmskih glumaca bojkotovalo NAFFIT. Nije jasno zašto je žiri odlučio da kazni baš samo njih, a ne i reditelje, scenariste i sve ostale filmske umetnike Srbije, s obzirom da su NAFFIT bojkotovala sva filmska udruženja. Bojkotovali su zato što nisu hteli da učestvuju u festivalu koji je organizovan je bez konsultacije sa njima iako je nacionalni, i za koji je država zdušno odvojila novac iako nije imala ni dinara za snimanje filmova.
Lolita Davidović voli srpske glumce
Da paradoks (čitaj: bruka) odluke da se kazne glumci bude veći, Lolita Davidovič, gošća festivala iz Holivuda, je sa bine poručila da su „srpski glumci najbolji je*eni glumci na svetu što se mene tiče! I muški glumci, i ženski glumci, tako su sjajni, tako su sjajni!“
Režimski mediji su ovu njenu izjavi stavili u naslove tekstova o Zlatiborskom festivalu zato što odgovara njihovoj vrstipatriotizma, ne uviđajući koliko se glumičine reči kose sa svim onim šđto oni pišu o srpskim glumcima.
Lolita Davidovič i njen suprug reditelj Ron Šelton dovedeni su na Zlatibor kako bi organizatorima NAFFIT-a i Čajetinskoj vlasti podarili nešto čime mogu da se hvale pred neupućenima.
Selakovićevo divljenje
Zbog Lolite Davidovič je na Zlatibor opet došao i ministar Nikola Selaković (bio je i na otvaranju) i lično joj uručio priznanje za doprinos srpskom filmu. Spisak filmova u kojima još od 1981. godine glumi Lolita Davidovič je impozantan, ali u njemu nema ni jednog srpskog filma.
Dodeljujući joj priznanje, Nikola Selaković je prvo podsetio da je njen san o glumačkom uspehu „uvek bio obojen ljubavlju prema zemlji svojih predaka“, a zatim i objasnio da joj priznanje dodeljuje zbog onog što je „za nas je najvažnije, što je uvek sa ponosom isticala svoje srpske korene, što je bila aktivna u našoj pravoslavnoj zajednici u Kaliforniji i što je bez obzira na svetsku slavu uvek nalazila način da ostane bliska Srbiji. Danas joj, na ovom festivalu koji gradi mostove između naše kulture i svetske scene, uručujemo priznanje kao znak divljenja i zahvalnosti. Draga Lolita, hvala Vam što svojim delom svedočite da umetnost nema granice, ali da srce zna gde je njegov dom“.
Susretom sa Lolitom Davidovič i njenim suprugom, danas u ponedeljak, pohvalio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Susret Vučić i Davidovič
Na Instagramu je objasnio narodu da je holivudski par u Srbiji u poseti NAFFIT-u „održanog u organizaciji reditelja Predraga Gage Antonijevića“, što je prva javna ovakva objava o Nacionalnom festivalu – do sad je Antonijević pominjan samo kao inicijator.
Vučić je čak poručio da duguje „zahvalnost Antonijeviću na viziji i energiji, jer ovakvi festivali promovišu Srbiju i otvaraju nova vrata međunarodnoj saradnji“.
Tim povodom je rekao i da će „država nastaviti da podržava kulturu i filmsku industriju kako bismo Srbiju učinili pouzdanim domom velikih priča i susreta koji inspirišu“.
Podsetimo, ove godine nije raspisan ni jedan od tri obavezna konkursa Filmskog centra Srbije za filmsko stvaralaštvo, konkurs Grada Beograda za sufinansiranje kulture je poništen, a rezultati konkursa Ministarstva kulture za savremeno stvaralaštvo još uvek nisu objavljeni, a rok je bio u aprilu.