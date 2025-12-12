„Najduža noć filma“ za najdužu noć u godini, maraton tri filma od kojih je "Izlet" svetska a "Karmadona" domaća premijera

Tokom najduže noći u godini 21. decembra, u Beogradu će biti održana „Najduža noć filma“.

Planirana su tri filma: svetska premijera filma “Izlet” Nenada Pavlovića, domaća premijera filma “Karmadona” reditelja i scenariste Aleksandra Radivojevića, i repriza dugometražnog dokumentarno-igranog ostvarenja “Nebeska tema: Priča o Vladi Divljanu“ (2019) Mladena Matičevića.

“Svaki na svoj način govori o borbi pojedinca za sopstveni prostor u nemilosrdnom svetu. Zajedno čine tematsku celinu o stvaralaštvu, identitetu i hrabrosti”, opisuje ih Digimedia producent sva tri filma i organizator ovog filmskog maratona koji se dešava u Plavoj dvorani „Sava centra“.

“Izlet“

Crno-beli arthaus “Izlet” režirao je sin čuvenog reditelja Žike Pavlovića – Nenad Pavlović, a scenario je napisao sin umetnika Miće Popovića – Jovan Popović. Zasnovan na priči iz 1957. godine, film govori o unutrašnjim previranjima mladog čoveka posvećenog umetničkom stvaralaštvu, nesnađenom u svakodnevnom životu.

“Taj tekst je hermetičan. Duguje vremenu u kojem je nastao. Bilo je to doba egzistencijalizma, Sartra, potrage za slobodom i smislom. Pisan je nakon samoubistva mog dede, mada tog elementa nema u romanu, ali smo gastavili u film”, rekao je Jovan Popović medijima.

Prema sinopsisu, Toma polazi na avanturističko putovanje niz reku, bežeći od totalitarnog društva i lične, porodične tragedije. Tokom mistične odiseje suočava se s mnogim teškoćama i izazovima.

Igra ga Stefan Vukić, kome je to prva glavna uloga na filmu.

“Karmadona“

„Karmadona” je svetsku premijeru imala ove jeseni na Festivalu u Torontu i do sada je nagrađena u Sidneju i Bruklinu, a više kritičara je istaklo odličnu glavnu ulogu Jelene Đokić.

Njen lik je trudnica kojoj se obraća misteriozni naredbodavni glas (Sergej Trifunović), te biva uvučena u brutalan obračun s korumpiranom, grotesknom stranom savremenog društva.

Aleksandar Radivojević, scenarista kontroverznog horora “Srpskog filma” (2010) Srđana Spasojevića, koji sada debituje kao reditelj, izjavio je da je to “crna komedija, melodrama, akcija, čak i mjuzikl, a satirični deo se referiše na našu stvarnost kroz najdirektniji pristup”.

“Naslov je igra reči i upućuje na Bogorodicu koja donosi pravdu. Satiričan pristup diktira to što živim u ovoj sredini. Pre 15 godina, kada je izašao ’Srpski film’ morali smo strancima da objašnjavamo našu situaciju. Čini mi se da je, nažalost, danas ceo svet postao kao Srbija. Inostrani gledaoci nas sve razumeju”, primetio je Radivojević.

“Nebeska tema“

Dokumentarni film “Nebeska tema” Mladena Matičevića o legendarnom beogradskom rok muzičaru Vladi Divljanu (1958-2015), premijerno je prikazan na njegov rođendan 10. maja 2019. godine.

Skoro dvočasovni dokumentarni film sa elementima igranog, strukturisan je kao radio emisija koja se emituje na dan Divljanovog rođendana, uz učešće gostiju u studiju koji govore o njemu. Priča ide hronološki, pa je prvi sagovornik Svetozar Cvetković, Divljanov drug od najranijeg detinjstva. Učesnici filma govore na raznim lokacijama, a ti delovi su vizuelno atraktivni, pa je Darko Rundek na ostrvu Brač, Dina Divljan govori dok hoda ulicama Beča, gde su Vlada i ona živeli sa decom… Ima i mnoštvo starih fotografija, snimaka sa koncerata, kao i iz učešća Divljana u zagrebačkom TV programu.

Važan deo filma su novosnimljene obrade njegovih pesama u izvođenju nekih od najznačajnijih muzičara iz regiona, pa film daje kompletnu muzičku biografiju Divljana, uz dosta detalja iz privatnog i porodičnog života.

