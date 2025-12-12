Intervju: Relja Dražić, prevodilac i izdavač

11.decembar 2025. Ivan Milenković

Čovek možda postaje suvišan

Austrijska me književnost u svom gravitacionom polju drži hrabrošću i estetski vanredno moćnom sposobnošću da se produktivno suoči s mitom o sebi kao “Hitlerovoj žrtvi”