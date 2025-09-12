Mediji su puni hvale za srpski film „Karmadona“ čija je svetska premijera upravo održana na festivalu u Torontu, opisuju ga kao direktan sud stvarnosti bez kompromisa

Srpski film „Karmadona“ bio je deo Međunarodnog filmskog festivala u Torontu (TIFF), i to, sudeći po medijima, bio je vrlo zapažen.

„Karmadona“ je debitantski film Aleksandra Radivojevića, i u Torontu je imao svetsku premijeru u programu Midnight Madness, u rasprodatoj Sali Royal Alexandet Theatre.

„Karmadona“ je psihodelični horor-triler i satirična distopijska parabola o trudnici Jeleni (Jelena Đokić) koja, uz pomoć misterioznog Glasa (Sergej Trifunović) sa bluetooth slušalice, postaje oružje u ratu protiv sistema koji je oblikovao njen i svet oko nje. To je film za generaciju kojoj je telefon zamena za Boga, a trudnoća čak i izuzetni politički čin.

TIFF je film opisao rečima: „Bog je stvaran – i veoma nezadovoljan čovečanstvom.“

Portal Rotten Tomatoes naglasio je da „Karmadona“ uspešno balansira šok i pristupačnost, dok je Bloody Disgusting istakao da film „donosi krvavu raskoš, ali istovremeno pruža i prepoznatljive trilerske užitke“.

Više filmskih portala naglašava ubedljivu ulogu Jelene Đokić koju nazivaju „fantastičnom“ i „magnetičnom“. Ističući upravo njenu rolu, Cinema Chords navodi da Radivojević ne koristi metafore i da je njegov film direktan sud bez kompromisa:

„Kako Jelena postepeno izvršava svoje zadatke, film istražuje duhove religije i isprazne idole pop kulture, umešavši iskrivljenu budističku filozofiju, nihilističku kosmologiju i oštre kritike vremena preplavljenog medijima. Njeno putovanje kulminira grotesknom spektaklom rijaliti televizije smeštenom u sanatorijumu, čija figura predstavlja najčistiji simbol kulturnog propadanja.“

Glumačku ekipu filma čine i Milutin Mima Karadžić, Milica Stefanović, Miloš Lolić, Miloš Timotijević, Petar Strugar, Branislav Jevtić, Jovo Maksić..

„Karmadonu“ je samostalno proizvela srpska filmska kuća Digimedia producenta Predraga Popovića, u saradnji sa producentom Milošem Đukelićem. Nakon „Izleta“ Nenada Pavlovića i „Iza osmeha“ Marka Đorđevića, „Karmadona“ je treći film koji je Digimedia u protekle dve godine snimila vlastitim sredstvima.

Nakon Toronta, „Karmadona“ će biti prikazana i na festivalima u Parizu, Sidneju, Njujorku, Lisabonu, Sitgesu, i Varšavi. Iako nije najavljeno, trebalo bi očekivati da će stići i do Festa.