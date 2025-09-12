Grad i Fest
FEST: Trebalo bi da bude održan od 21. do 28. decembra
Ako se složi Skupština Grada, Fest će biti održan od 21. do 28. decembra. Bio bi to jedini način da se zaboravi na sve ono što koči realizaciju ovogodišnjeg izdanja
Mediji su puni hvale za srpski film „Karmadona“ čija je svetska premijera upravo održana na festivalu u Torontu, opisuju ga kao direktan sud stvarnosti bez kompromisa
Srpski film „Karmadona“ bio je deo Međunarodnog filmskog festivala u Torontu (TIFF), i to, sudeći po medijima, bio je vrlo zapažen.
„Karmadona“ je debitantski film Aleksandra Radivojevića, i u Torontu je imao svetsku premijeru u programu Midnight Madness, u rasprodatoj Sali Royal Alexandet Theatre.
„Karmadona“ je psihodelični horor-triler i satirična distopijska parabola o trudnici Jeleni (Jelena Đokić) koja, uz pomoć misterioznog Glasa (Sergej Trifunović) sa bluetooth slušalice, postaje oružje u ratu protiv sistema koji je oblikovao njen i svet oko nje. To je film za generaciju kojoj je telefon zamena za Boga, a trudnoća čak i izuzetni politički čin.
TIFF je film opisao rečima: „Bog je stvaran – i veoma nezadovoljan čovečanstvom.“
Portal Rotten Tomatoes naglasio je da „Karmadona“ uspešno balansira šok i pristupačnost, dok je Bloody Disgusting istakao da film „donosi krvavu raskoš, ali istovremeno pruža i prepoznatljive trilerske užitke“.
Više filmskih portala naglašava ubedljivu ulogu Jelene Đokić koju nazivaju „fantastičnom“ i „magnetičnom“. Ističući upravo njenu rolu, Cinema Chords navodi da Radivojević ne koristi metafore i da je njegov film direktan sud bez kompromisa:
„Kako Jelena postepeno izvršava svoje zadatke, film istražuje duhove religije i isprazne idole pop kulture, umešavši iskrivljenu budističku filozofiju, nihilističku kosmologiju i oštre kritike vremena preplavljenog medijima. Njeno putovanje kulminira grotesknom spektaklom rijaliti televizije smeštenom u sanatorijumu, čija figura predstavlja najčistiji simbol kulturnog propadanja.“
Glumačku ekipu filma čine i Milutin Mima Karadžić, Milica Stefanović, Miloš Lolić, Miloš Timotijević, Petar Strugar, Branislav Jevtić, Jovo Maksić..
„Karmadonu“ je samostalno proizvela srpska filmska kuća Digimedia producenta Predraga Popovića, u saradnji sa producentom Milošem Đukelićem. Nakon „Izleta“ Nenada Pavlovića i „Iza osmeha“ Marka Đorđevića, „Karmadona“ je treći film koji je Digimedia u protekle dve godine snimila vlastitim sredstvima.
Nakon Toronta, „Karmadona“ će biti prikazana i na festivalima u Parizu, Sidneju, Njujorku, Lisabonu, Sitgesu, i Varšavi. Iako nije najavljeno, trebalo bi očekivati da će stići i do Festa.
