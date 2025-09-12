Domaći film: Yugo Florida

10.септембар 2025. Bratislav Nikolić

Ne priznajem “pobedništvo” u ovakvom svetu

Film Vladimira Tagića je aktuelan, promišljen, pažljivo urađen, nežan i grub istovremeno, protkan odličnim humorom, što ga, uz prvorazredan glumački rad, smešta na sam vrh domaćih i regionalnih filmskih poduhvata