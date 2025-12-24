Na licitaciji, po početnoj ceni u visini jednog većeg stana, prodat je dvorac porodice Dunđerski firmi u vlasništvu Maje Buhe. Država je imala pravo preče kupovine

Sokolac, dvorac kojim se šetala Lenka Dunđerski, prodat je danas 24. decembra na licitaciji firmi Vojvodinaput iz Zrenjanina čiji je stopostotni vlasnik Maja Buha.

Prema pisanju N1, Vojvodinaput je privatno preduzeće u vlasništvu firme Rekonstrukcija i izgradnja puteva iz Surčina, čiji je direktor Maja Buha sa Boškom Buha, sinom Ljubiše Čumeta Buhe, zaštićenim svedokom na suđenju zemunskom klanu za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

Firma Rekonstrukcija je ovog aprila kupila imovinu nekadašnje ćerke firme čuvenog Geneksa – Aviogeneks.

Po ceni jednog stana

Sada su dvorac Sokolac porodice Dunđerski kod Novog Bečeja kupili po ceni jednog većeg stana u Beogradu – za 324,800 evra, što je bila i početna cena današnje licitacije.

Dvorac Solokac je pod zaštitom države, proglašen je spomenikom kulture 2001. godine.

S obzirom na to, Republika srbija je imala pravo preče kupovine, ali se nije oglasila na licitaciji.

Imanje

Osim zgrade dvorca, Maji Buhi su prodate i upravna zgrada površne 287 metara kvadratnih, porodična stambena zgrada tj. stan domara od 86 metara kvadratnih, benzinska pumpa na površini od 28 metara kvadratnih, kao i zemljište koje se prostire na površini više od 60.000 metara kvadratnih.

Dvorac porodice Dunđerski je prodat kao deo stečajne mase preduzeća BD Agro AD Dobanovci.

Po istom osnovu, osim dvorca prodato je i zemljište u Dobanovcima – njive treće i četvrte klase, kupilo je preduzeće Postkey real estate iz Sremske Kamenice za 470.880 evra.

Firma je iz Sremske Kamenice, registrovana za iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, u vlasništvu je Đorđa Ćukovića. Ima jednog zaposlenog.

Dunđerski

Ovo imanje je nekada pripadalo najbogatijem srpskom veleposedniku Lazaru Dunđerskom. Dvorac Sokolac je izgrađen u poslednjim decenijama 19. veka. Imanje je bilo poznato kao Veliki salaš i obuhvatalo je oko 3.997 jutara zemlje, a dvorac je kao miraz pripao Emiliji Milki Ivanović, drugoj ćerki Lazara Dunđerskog i njegove supruge Sofije. Bila je udata za Ivana Ivanovića, poslanika u peštanskom saboru od 1910. do 1918. godine.

Lazar Dunđerski, čuven po bogatstvu, imao je još dve kćeri, Olgu i Lenku. Od svih Dunđerskih, Lenka je najpoznatija, što se pripisuje Lazi Kostiću, koji je u čast njene lepote napisao divnu ljubavnu pesmu „Santa Maria della Salute“.

Izvor: N1

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.