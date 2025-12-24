Baština

23.decembar 2025. S. Ć.

Prodaje se dvorac porodice Dunđerski

Početna cena po kojoj će biti licitiran dvorac Sokolac porodice Dunđerski sa okolnim objektima i imanjem je 325.000 evra. Država nije zainteresovana da ga kupi

Štrajk

23.decembar 2025. S. Ć.

Narodno pozorište: Počeo trodnevni štrajk upozorenja

Od utorka do četvrtka sindikati Drame, Baleta i Muzičkih umetnika Narodnog pozorišta održaće štrajkove upozorenja. U sredu će biti pred premijeru „Gospođe Olge“ kojoj će prisustvovati Dragoslav Bokan, čija je smena jedan od zahteva štrajkača