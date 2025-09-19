Umetnost
Galerija Novembar, jedina iz Srbije na grčkom ArtAtina sajmu
Radove tri umetnika izabrala je galerija Novembar da, kao jedina iz Srbije, predstavi ovdašnju umetnost na poznatom sajmu umetnosti ArtAtina u Grčkoj
Sa dve nagrade, za Vesnu Smiljanić Rangelov i Luku Tilingera, izdavačka kuća „Službeni glasnik“ pobednik je ovogodišnjeg izbora za nagradu „Neven“
Knjiga „Dekamoron“ Dušana Đurđeva dobila je nagradu „Neven“ za književna dela namenjena deci i mladima.
U konkurenciji je bilo 27 naslova, 13 izdavača.
„U traganju za novim i šaljivim, Đurđev se upustio u stvaranje neobičnih kratkih priča koje su inventivna interakcija sa piscima i delima svetske i naše književnosti. Marljivo ispisane, ove male dijaloške forme sa autorovim dosetkama sadrže elemente basne, kratke priče, humoreske, parodije, zagonetke, poslovica i izreka, što ih čini izuzetno zanimljivim i originalnim“, navodi se u saopštenju žirija o „Dekamoronu“ Dušana Đurđeva koji je objavio novosadski „Prometej“.
Potrebno je naglasiti da je izdavač „Službeni glasnik“ dobio čak dva „Nevena“ : za popularnu nauku i za ilustraciju.
Vesna Smiljanić Rangelov dobila je „Neven“ za knjigu „Srpskiričarska rečorčica“ u kategoriji popularna nauka. Žiri je ovaj rečnik detinjih reči i izraza Vesne Smiljanić Rangelov opisao kao „obiman i značajan poduhvat koji je nastajao tokom čitave decenije i uključuje oko 1500 dečjih reči i izraza. Knjiga je ne samo važan doprinos ontolingvistici, već predstavlja zabavno delo za mladog čitaoca koje je jedinstveno po tome što su ga kreirala deca. U istoriji ’Nevena’ retko je nagrađeno delo za decu istovremeno bilo plod upravo dečjeg stvaralaštva, mudrosti i humora.“
A o ilustracijama Luke Tilingera koji je dobio „Nevena“ za ilustraciju knjige „Onaj događaj od A do Š” Jasminke Petrović, takođe u izdanju Službenog glasnika, žiri je rekao da su „maštovite, razigrane i dinamične, bogate detaljima i prilagođene mlađem školskom uzrastu, smisleno uklopljene sa tekstom u privlačnu vizuelnu celinu”.
Radove tri umetnika izabrala je galerija Novembar da, kao jedina iz Srbije, predstavi ovdašnju umetnost na poznatom sajmu umetnosti ArtAtina u Grčkoj
Izdavači traže od Beogradskog sajma knjiga da promeni termin Sajma knjiga kako ne bi obuhvatao 1. novembar. Kažu da Sajam knjiga u tom terminu nije moguć
Na konkursu Ministarstva kulture za umetničku igru najviše novca opredeljeno je Festivalu igre Aje Jung - 7.000.000 dinara i – folkloru. Ovaj konkurs treba shvatiti kao obračun Ministarstva za SNS propagandu sa kritički usmerenom javnošću, komentariše Marijana Cvetković. Više nema ni pokušaja da se prave da su barem delimično objektivni ili da delimično rade po zakonu - kaže Minja Bogavac
Reditelj Marko Torlaković navodi da je bilo pritisaka još pre premijere, dok direktorka Lutkarskog Milica Radulović tvrdi da je jedini razlog ukidanja to što je predstava namenjena večernjoj sceni
“Nije stvar toliko u tome da vas pijanista impresionira samom veštinom. Mislim da, jednostavno rečeno, pravi umetnik mora biti sposoban da vas pomeri kao slušaoca, da vas ubedi u ono što svira”
Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta u BeograduImamo ljude koji će se obračunati s kriminalom Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve