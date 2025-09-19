Sa dve nagrade, za Vesnu Smiljanić Rangelov i Luku Tilingera, izdavačka kuća „Službeni glasnik“ pobednik je ovogodišnjeg izbora za nagradu „Neven“

Knjiga „Dekamoron“ Dušana Đurđeva dobila je nagradu „Neven“ za književna dela namenjena deci i mladima.

U konkurenciji je bilo 27 naslova, 13 izdavača.

„U traganju za novim i šaljivim, Đurđev se upustio u stvaranje neobičnih kratkih priča koje su inventivna interakcija sa piscima i delima svetske i naše književnosti. Marljivo ispisane, ove male dijaloške forme sa autorovim dosetkama sadrže elemente basne, kratke priče, humoreske, parodije, zagonetke, poslovica i izreka, što ih čini izuzetno zanimljivim i originalnim“, navodi se u saopštenju žirija o „Dekamoronu“ Dušana Đurđeva koji je objavio novosadski „Prometej“.

Potrebno je naglasiti da je izdavač „Službeni glasnik“ dobio čak dva „Nevena“ : za popularnu nauku i za ilustraciju.

Vesna Smiljanić Rangelov dobila je „Neven“ za knjigu „Srpskiričarska rečorčica“ u kategoriji popularna nauka. Žiri je ovaj rečnik detinjih reči i izraza Vesne Smiljanić Rangelov opisao kao „obiman i značajan poduhvat koji je nastajao tokom čitave decenije i uključuje oko 1500 dečjih reči i izraza. Knjiga je ne samo važan doprinos ontolingvistici, već predstavlja zabavno delo za mladog čitaoca koje je jedinstveno po tome što su ga kreirala deca. U istoriji ’Nevena’ retko je nagrađeno delo za decu istovremeno bilo plod upravo dečjeg stvaralaštva, mudrosti i humora.“

A o ilustracijama Luke Tilingera koji je dobio „Nevena“ za ilustraciju knjige „Onaj događaj od A do Š” Jasminke Petrović, takođe u izdanju Službenog glasnika, žiri je rekao da su „maštovite, razigrane i dinamične, bogate detaljima i prilagođene mlađem školskom uzrastu, smisleno uklopljene sa tekstom u privlačnu vizuelnu celinu”.