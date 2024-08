Rezultati Konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture stigli su s pet meseci kašnjenja. Konkurs je raspisan 27. novembra 2023. godine, rok za podnošenje predloga bio je 26. decembar, a po zakonu, rezultate je trebalo objaviti posle 60 dana.

Kriterijume komisije konkursa: likovni kvalitet, dugo trajanje, značaj i uticaj na širu zajednicu, nisu zadovoljili mnogi, pa i beogradska galerija „Haos“-

Sledeće godine galerija „Haos“ će proslaviti 30 godina, pitanje je da li će biti sledećih.

Borka Božović, osnivač i vlasnica ove galerije rekla je za Novu.rs da je „targetirana već neko vreme“.

„Najpre jer mi je SBB sponzor, podržava galeriju već 20 godina. I kada to vide, odmah me sklone u stranu. Pored konkursnih papira, komisiji sam dostavila i pismo u kojem stoji kako se nadam da cene kvalitet programa. Ne postoji tako ozbiljan i dobar program u Beogradu kao što je kod nas, a ne daju nam ni minimum. Napisala sam im to da sam svesna da sam targetirana, ali nadajući se da će presuditi kvalitet i ozbiljnost programa Haosa”.

Kaže da se iduće godine završava ugovor sa SBB-om, da će jubilej obeležiti publikacijom, i možda, prestati s radom.

Komisija je prednost dala projektima van prestonice, uz objašnjenje da za razliku od kolega iz prestonice, osim konkursa Ministarstva kulture, oni nemaju druge konkurse.

To, međutim, nije istina: ove godine Grad Beograd nije objavio konkurs za sufinansiranje stvaralaštva. Nezvanični razlog je – sav novac je potrošen na „Dane porodice“ gradonačelnika Aleksandra Šapića.

Od Ministarstva kulture, najveći iznos od 2.500.000 dinara dobiće Kulturni centar Beograda za 60. Oktobarski salon, ali zato godišnji programi njihovih galerija „Podroom“ i „Artget“ nisu dobili ni dinara.

Dva miliona dinara Ministarstvo će dati Galeriji savremene umetnosti “Art for All” iz Beograda za izložbu „Flow – Contemporary Art from the Open Balkan“ u Vašingtonu. Galerija se nalazi u centru Beograda, u Kralja Petra ulici kod Saborne crkve, a na sajtu se reklamiraju izložbom iz 2020. godine, i simpozijumom o savremenoj umetnosti iz 2022. godine, koji je inicirala mlada umetnica Gala Čaki.

Izložbu za koju su dobili dva miliona dinara, ne najavljuju. Na internetu, izložba se pominje samo u dva teksta, oba su o raspodeli novca Ministarstva kulture.

Osim galerije „Haos“, Ministarstvo ove godine nije imalo novca ni za brojne ugledne galerije, poput U10 i SULUJ.