Drama „Anora“ osvojila je pet Oskara, uključujući za najbolji film, reditelja i glavnu glumicu na 97. dodeli prestižne filmske nagrade u Dolbi Teatru u Los Anđelesu.

Šon Bejker izjednačio je rekord Volta Diznija za najviše osvojenih Oskara u jednoj večeri – četiri. Edrijen Brodi ponovo je najbolji glavni glumac, dok je Demi Mur otišla kući bez priznanja.

Ceremoniju dodele Oskara obeležio je deo posvećen fimovima o Džejmsu Bondu koji je na sceni Dolbi teatra najavila glumica Hale Beri.

Uz čuvenu filmsku temu iz ostvarenja o Bondu plesala je zvezda „Supstance“ Margaret Kvoli. Pevačica Lisa je izvela pesmu „Leave Or Let Die“, H.E.R. „Diamonds Are Forever“, a Rej „Skyfall“.

Prvog Oskara na ceremoniji u Dolbi teatru dobio je Kiran Kalkin, za najbolju sporednu mušku epizodnu ulogu u filmu „A Real Pain“.

Glumac i brat Mekolija Kalkina zahvalio između ostalog kolegi Džesiju Ajzenbergu, koji je zajedno glumio s njim u ovom ostvarenju.

Reditelj filma „Anora“ Šon Bejker, nagrađen je Oskarom za najbolji originalni scenario. To je prvi Oskar za film „Anora“ koji je nominovan u četiri kategorije.

Ostvarenje „Anora“ nagrađeno je i prestižnom Zlatnom palmom u Kanu 2024. godine.

Scenarista Piter Stron je nagrađen Oskarom za najbolji adaptirani scenario filma „Konklava“.

Oskar za šminku i frizuru pripao je Pjeru Olivijeu Persanu za ostvarenje „Supstanca“.

Za najbolji animirani film nagradu Oskar dobilo je ostvarenje „Flow“.

Autori ovog animiranog ostvarenja dolaze iz Letonije i prestižnu nagradu posvetili su svim nezavisnim animatorima gde god stvarali po svetu.

To je prvi Oskar za Letoniju u njenoj istoriji. Oskar za najbolji kratki animirani film pripao je ostvarenju „U zemlji čepresa“.

Širin Sohani i Hossein Molajemi autori filma „U zelji čempresa“ zahvalili su svima u sali na vrednoj nagradi.

Prvi tamnoputi dobitnik Oskara za kostim je Pol Tazavel. On je dobio oskara za kostim u filmu „Zlica“.

Ovogodišnje nominacije za Oskara obeležio je mjuzikl „Emilija Perez“, koji je nominovan čak u 13. kategorija.