Narodno pozorište je od danas delimično zatvoreno
Uprava Narodnog pozorišta i Ministarstvo kulture su odlučili da od 3. oktobra pa naredne tri nedelje zatvore ovu kuću kako bi se ispunile 59 mera Sektora za vanredne situacije
Na društvenim mrežama pojavila se inicijativa da se održi novi Sajam knjiga - u virtuelnom prostoru. Tako će ljubitelji knjiga moći da pazare, a da ne idu niz dlaku rukovodstvu Beogradskog sajma knjiga koje ignoriše godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra
Uprava Beogradskog sajma nije uvažila zahteve većine izdavača da se datum održavanja 68. Međunarodnog beogradskog sajama knjiga pomeri za dva dana ranije, da se ne bi preklopio sa godišnjicom smrtonosnog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
Zato su brojne izdavačke kuće, među kojima su Geopoetika, Clio, Arhipelag, Heliks, Fedon, Evoluta, FMK, HeraEdu, Zavet, Albatrosplus, Makart… odlučile da bojkotuju Sajam knjiga.
Pazari – samo na drugi način
Tako se na društvenim mrežama pojavila ideja da građani organizuju svojevrsan novi Sajam, ali u virtuelnom prostoru. Odnosno da svako ko podržava odluku ovih izdavačkih kuća, kupi barem jednu od njihovih knjiga.
Na ovaj način će i ljubitelji književnosti, koji ni sami ne žele ove godine da posete sajam, zbog odluka rukovodstva, moći da završe sa punom torbom novih knjiga.
Sa druge strane će pomoći i izdavačima da ne završe u debelom minusu zbog bojkota sajma.
Bojan Glušica, član orkestra SNP-a je na informativnom razgovoru u policiji objašnjavao značenje postova sa privatne mreže, zbog optužbi da je vređao opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević po nacionalnoj osnovi
„Nedostatak razumevanja za pomeranje termina održavanja Sajma knjiga pokazuje koliko se različito doživljava stvarnost u kojoj živimo“, navodi Udruženje izdavača i knjižara Srbije
Srpsko narodno pozorište demantuje navode objavljene 2. oktobra 2025. godine, ističući da Nataša Tasić Knežević nije uzrok otkazivanja početka sezone
Zaposleni u Narodnom pozorištu danas stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva novim Upravnim odborom i Pravilnikom o radnoj disciplini. Podršku glumcima pružaju studenti i kolege iz drugih pozorišta
