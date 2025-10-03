Na društvenim mrežama pojavila se inicijativa da se održi novi Sajam knjiga - u virtuelnom prostoru. Tako će ljubitelji knjiga moći da pazare, a da ne idu niz dlaku rukovodstvu Beogradskog sajma knjiga koje ignoriše godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra

Uprava Beogradskog sajma nije uvažila zahteve većine izdavača da se datum održavanja 68. Međunarodnog beogradskog sajama knjiga pomeri za dva dana ranije, da se ne bi preklopio sa godišnjicom smrtonosnog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.

Zato su brojne izdavačke kuće, među kojima su Geopoetika, Clio, Arhipelag, Heliks, Fedon, Evoluta, FMK, HeraEdu, Zavet, Albatrosplus, Makart… odlučile da bojkotuju Sajam knjiga.

Pazari – samo na drugi način

Tako se na društvenim mrežama pojavila ideja da građani organizuju svojevrsan novi Sajam, ali u virtuelnom prostoru. Odnosno da svako ko podržava odluku ovih izdavačkih kuća, kupi barem jednu od njihovih knjiga.

Na ovaj način će i ljubitelji književnosti, koji ni sami ne žele ove godine da posete sajam, zbog odluka rukovodstva, moći da završe sa punom torbom novih knjiga.

Sa druge strane će pomoći i izdavačima da ne završe u debelom minusu zbog bojkota sajma.