Disciplinovanje teatra

03.октобар 2025. K. S.

Štrajk u Narodnom pozorištu: Glumci traže podršku građana

Zaposleni u Narodnom pozorištu danas stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva novim Upravnim odborom i Pravilnikom o radnoj disciplini. Podršku glumcima pružaju studenti i kolege iz drugih pozorišta