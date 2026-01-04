"Takva smo profesija da nam je kreativnost urođena, naći ćemo načina da nastavimo borbu za Narodno pozorište. Opcija je i ukrupnjavanje zahteva sa celokupnom kulturom Srbije“, rekao je glumac Darko Tomović

Zoran Stefanović, koji će kako je najavljeno u javnosti biti novi direktor Drame Narodnog pozorišta, je iz redova upravljačke strukture, rekao je za FoNet glumac Darko Tomović i predsednik sindikata Singlus, ali su zaposleni spremni na dijalog sa njim.

„Videćemo da li će on biti asertivniji od ostalih u Upravi, i pozvati nas na razgovor“, rekao je Tomović.

Sa borbom za svoja prava, ali i prava publike, tvrdi Tomović, nastavljaju i u ovoj godini. To će činiti na svaki zakonski dostupan način.

„Takva smo profesija da nam je kreativnost urođena, naći ćemo načina, pa i ovako medijski, i u kući i van kuće. Opcija je i ukrupnjavanje zahteva sa celokupnom kulturom Srbije. Ovaj trenutni ministar kulture (Nikola Selaković) je, zapravo, namešteni komesar jedne političke grupe koji bi da nametne svoj narativ. Ispod njega stoji uprava Narodnog pozorišta koja takođe to radi, naročito predsednik Upravnog odbora (Dragoslav Bokan) koji je poznat po svojim komesarskim istupima u vezi sa nacijom, on je prisvojio čak i identitet nacije“, primetio je Tomović.

Tomović tvrdi da je Narodno pozorište bilo zatvoreno dva meseca, do 7. decembra, bez ikakvog dostavljenog službenog papira. Zgrada je ponovo otvorena, takođe, bez ikakvog službenog papira.

Finansijski gubitak

„Znamo da protivpožarna inspekcija MUP nije naložila zatvaranje kuće. Nezavisne inspekcije, ljudi koji su stručnjaci za protivpožarnu zaštitu su nam rekli da je sve ono što je navedeno da treba da se uradi, moglo da se uradi uz aktivan repertoar, bez zatvaranja kuće. Svi naravno znamo zašto je kuća zatvorena, to je tada bilo zbog kraja predstave, zbog naše komunikacije simbolima kojima smo davali podršku i studentima i opštoj građanskoj borbi za normalnu i pravnu državu“, naveo je Tomović.

„Mi dva meseca nismo radili, to je finansijski gubitak. Ne treba zaboraviti i na otkazivanje baletske premijere sa jednom od najvećih međunarodnih baletskih zvezda današnjice Sergejem Polunjinom, koji je bio plaćen, a to gostovanje se nikada nije desilo“, konstatovao je Tomović.

Zastrašivanje mladih glumaca

O pokušaju Uprave da zastraši mlade glumce Narodnog pozorišta, Tomović je rekao da je „to je bio samo pokušaj da se ućutkaju oni koji su mladi, koji su bili glasni jer su i po mentalitetu i po godinama bliski studentima koji su sada na ulici.“

„I potpuno je prirodno bilo da oni budu aktivni i na ulici i u medijima u podršci studenata. Mi smo postavili poruku da ako neko ponaosob strada, postojaće problem sa celim ansamblom. Tako da su, verujem, procenili da im se ne isplati da nastave sa takvom vrstom pritisaka“, smatra Tomović.

On je publici poručio da će u 2026. Narodno pozorište ostati narodno.

Izvor: FoNet