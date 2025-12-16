Svake večeri posle predstave u gledalištu se iz publike čuje poruka - Narodno je narodno. Da li će Uprava Narodnog pozorišta zbog toga izmisliti kaznu i za publiku poput onih koje je namenila zaposlenima

Od kako je u subotu 13. decembra Uprava Narodnog pozorišta naredila obezbeđenju da spreči svakog ko i pomisli da na scenu, za vreme poklona posle predstave, iznese transparent, poruka „Narodno je narodno“ svake večeri čuje se iz gledališta, od publike.

Snimak koji objavljujemo nastao je nakon predstave Ribarske svađe, na Sceni „Raša Plaović“ 16. decembra.

„Uspeli smo da sa publikom napravimo zajednički front, pa zato i pored zabrana svake večeri odjekuje Narodno je narodno“, kaže za „Vreme“ Željko Hubač, dramaturg Narodnog pozorišta.

„Dočekujemo publiku ispred sala i Velike scene i Male scene i razgovaramo sa njima. A posle predstave, neko iz ansambla predstave, kaže ‘jer’, a onda cela sala odgovori – Narodno je narodno“

Željko Hubač kaže da Uprava može da ih kazni i zato što drže transparente ispred zgrade, iako im Pravilnik o disciplinskim postupcima brani izražavanje političkih stavova sa scene, a dve Odluke donete prošle nedelje se odnose na zabranu zadržavanja u foajeu i prisustva na sceni glumaca koji nisu iz predstave.

„Mi ih ne poštujemo. Ne iznosimo transparente na scenu samo da ne bi kaznili kolege iz obezbeđenja.“

„Ne bih se začudio da Uprava donese i treću odluku kojim će kazniti publiku povećanjem cene ulaznica“, kaže Željko Hubač.

