Odlučeno je da se prihvate primedbe Beograđana, da se Hale 2 i 3 i poslovna zgrada Beogradskog sajma sačuvaju. Da li je kompanija „Beograd na vodi“ zbog ovog ustupka dobila nešto za uzvrat

Na drugoj sednici Komisije za postupak sprovođenja javnog uvida za izmene prostornog plana projekta Beograd na vodi, koja je bila zatvorena kao i prethodna, potvrđeno je da će hale 2 i 3 Beogradskog sajma biti sačuvane, što mnogi u stručnoj i medijskoj javnosti nisu očekivali.

Naime, iskustvo Beograđana govori da se investitor ne odriče svog interesa u korist opšteg, a posebno ne kompanija Beograd na vodi. Šta se sad desilo i zašto, možemo da nagađamo. Ako je ovo u dogovoru sa vlasti, pokušaj smanjenja gneva Beograđana zbog rušenje vrednosti grada trebalo bi se zapitati šta je kompanija Beograd na vodi dobila u zamenu za Sajam.

Sanja Solarević,odbornica ZLF u opštini Savski venac, kaže za „Vreme“ da dok ne dobije odgovore na primedbe ne može ni da potvrdi ni da negira vest o odluci komisije.

„Sve ovo što se navodi da su zaključli, ja sam zahtevala u primedbama na plan, i više od toga. Urbanistički zavoda kao obrađivač plana, smatrao je da više mojih primedbi treba usvojiti. Medutim, šta je od svega toga zaista usvojila komisija na zatvorenoj sednici, znaće se tek kad njihove odluke vidimo napismeno“, kaže Sanja Solarević.

Iz „Beograd ostaje“ upozoravaju da je ovo samo „kupovina vremena do rušenja“ i podsećaju „da je i za iskomadani Stari savski most bio raspisan konkurs za rekonstrukciju! Da li se danas seća neko toga?“

Kao argument tvrdnji da ovoj kompaniji i vlasti ne treba verovati, ukazuju da je „komisija rekla da Terazijsku terasu neće dirati – a eno tamo bageri bez dozvole rade ko zna šta“.

Trenutna situacija je sledeća: komisija je donela zaključak da će osnovni kompleks Beogradskog sajma koji obuhvata Hale 1, 2, 3 i upravnu zgradu biti definisan kao kompleks javne namene za potrebe obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture i drugih javnih sadržaja.

Planom će biti propisana obaveza raspisivanja arhitektonsko-urbanističkog konkursa u cilju preispitivanja potencijala postojećih objekata osnovnog kompleksa Beogradskog sajma za odabir odgovarajućeg javnog sadržaja.

Uvažavajući primedbe stručne javnosti i građana da zona prvog nivoa Terazijske terase kao javna zelena površina bude deo javnog parka Terazijska terasa, (a ne da na tom prostoru izraste stambena četvrt kao što je predviđeno planom), odlučeno je i da blokovi 51 i 52 koji takođe pripadaju prostoru Terazijske terase budu izuzeti iz obuhvata izmena prostornog plana.

Potvrđeno je i da se prihvate primedbe građana bloka 57 na Savskom trgu koji su negodovali zbog planirane izgradnje nadzemne garaže, kao i stanovnika bloka 58 tako što se odustaje od mešovito poslovne namene ovog prostora. Odnosno, blokovi 57 i 58 će biti izostavljeni iz obuhvata izmena prostornog plana za projekat Beograd na vodi i biće tretirani na osnovu odgovarajućeg plana generalne regulacije.