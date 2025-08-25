Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, članovi Komisije za javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana projekta „Beograd na vodi“, su mišljenja da hale 2 i 3 Beogradskog sajma treba sačuvati

Danas (25. avgusta) je održana zatvorena sednica Komisije za javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana projekta „Beograd na vodi“.

Podsetimo, planom je predviđeno širenje projekta „Beograd na vodi“ za dodatnih oko 330 hektara, pa i rušenje hala 2 i 3 Beogradskog sajma, čemu se stručna javnost posebno usprotivila.

Posebno je odjeknuo dopis Odbora za arhitekturu Odeljenja umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti, upućen Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam, u kojem se traži da hale 2 i 3 Beogradskog sajma budu sačuvane, a koji je „Vreme“ objavilo juče. U pismu se ističe da bi ovakav pristup omogućio kompromis između interesa investitora i potrebe da se očuva kulturno i urbanističko nasleđe. „U ovako uzavreloj društvenoj klimi, smatramo da bi to bio pozitivan gest politike prema očuvanju dragocenog arhitektonsko-urbanističkog i kulturnog dobra“, navodi se u pismu.

Nezvanično saznajemo da su članovi Komisije danas bili mišljenja da hale 2 i 3 ostanu, da se ne ruše, ali da im se promeni namena, kao i da se organizuje arhitektonski konkurs za mikroambijent Beogradskog sajma na kome su hale 1, 2 i 3.

Do kraja nedelje se o ovome očekuje još jedno glasanje.

Ono što Komisija odluči na zatvorenoj sednici biće u izveštaju o obavljenom javnom uvidu, i tek tada će se znati koje su primedbe na Nacrt izmena i dopuna prostornog plana projekta „Beograd na vodi“ zaista usvojene. Komisija je dužna da pošalje odgovore na poslate primedbe građana u pisanoj formi, pa će se tako saznati šta je usvojeno. Sam izveštaj se ne objavljuje, već se samo šalje kao sastavni deo dokumentacije sa predlogom za usvajanje plana Vladi.