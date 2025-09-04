Medijima kao da ovaj istorijski događaj nije privukao pažnju, pa ili prenose delove Tanjugovog izveštaja, ili ga ni ne pominju, ili, poput nekoliko režimskih citiraju govornike i ponavljaju da je Zlatibor postao ono što su Pula i Herceg Novi. Podsetimo, do skora je NAFFIT upoređivan sa Kanom.
Zvezde, gde ste
„Mnoge zvezde iz sveta filma i televizije su se okupile da prisustvuju ovom događaju“, tvrdi Informer, ali ne navodi njihova imena.
Na nekoliko jedinih fotografija koje je moguće videti u medijima nalaze se uvek samo ministar kulture Nikola Selaković koji je otvorio festival, sekretar u Ministarstvu kulture Lav Pajkić koji je bio prisutan verovatno po službenoj dužnosti, glumac Lazar Ristovski kao zvezda SNS-a, glumac i scenarista Nikola Pejaković je član žirija, režiser Predrag Gaga Antonijević je inicijator festivala, producent Maksa Ćatović je njegov (Gagin) glavni saradnik, reditelj Milutin Petrović je član žirija kao i Danka Milošević producent, i Milan Stamatović predsednik Opštine Čajetina.
Foto: Tanjug/Branko LukićDanka Milošević i Milutin Petrović
Osim pomenutih zvanica sa fotografija, navode se i reditelj Miloš Radunović, producent Vladan Anđelković, glumac Branislav Lečić i scenaristkinja Nataša Drakulić.
Nema dokaza da je bilo poznatih glumaca i glumica, reditelja, producenata, što bi bilo normalno na festivalu osnovanom da promoviše nacionalnu kinematografiju.
Zato je otvaranje prošlo bez glamura: crvenog tepiha, haljina i štikli, bliceva, vrištanja publike pri pojavi nekog popularnog lica i sličnih detalja uobičajenih na otvaranju svakog velikog a pogotovo nacionalnog festivala. Šteta što se barem prisutni, makar zbog slikanja, nisu svečanije obukli.
Predrag Gaga Antonijević
Nekoliko sati pre otvaranja, na konferenciji za medije Gaga Antonijević je rekao da su se „odjednom pojavile političke interesne grupe iz blokaderskog miljea koje su odlučile da bojkotuju festival.“
Poručio je i da je „krenula vrsta hajke, negira se ne samo mesto održavanja, nego i uopšte festival i njegov koncept. Znam da bi mnogim kolegama bilo draže da se festival dešava u Zagrebu ili nekom drugom gradu, a ne ovde na Zlatiboru“.
Poruka ministra Selakovića
Festival je otvorio ministar Nikola Selaković govorom koji nije bio istorijski, kakav bi se očekivao povodom otvaranja prvog nacionalnog festivala filma i televizije, već običan, govor-k’o-govor što bi rekli klinci.
„Velika je radost što sam danas sa vama ovde, što smo se svi sabrali oko jednog po svemu veoma važnog događaja za našu nacionalnu kulturu“, rekao je Selaković i prisutne podsetio na istorijske korene srpske kinematografije.
Informisao ih je i da „Republika Srbija nikada nije ulagala više novca u film i filmske stvaraoce nego što to čini danas. Glumci i filmski radnici danas su više nego ikada angažovani na projektima i snimaju uz podršku države kakva nije postojala prethodnih decenija.“
Zaključio je da „Srbija vapi za nacionalnom kulturnom politikom. I neka ovaj festival bude naš odgovor na stihijski razvoj kulture. Srpska kultura jeste deo južnoslovenskog prostora, ali je pre svega srpska.“
Na prvom izdanju NAFFIT-a biće prikazano sedam domaćih filmova i 14 televizijskih serija, i tri mađarska filma. Nije potvrđeno da li je otvaranju prisustvovao neko iz Mađarske. Nagradni fond NAFFIT-a od 15 miliona dinara biće razdeljen na 16 kategorija.
Za razliku od mainstream albuma tog vremena, Treći svijet nije ciljao na instant prepoznatljivost nego na trajni dojam. A za nekoga tko ga danas prvi put otkriva, to je i dalje ploča koja može otvoriti oči, jer nije nimalo ostarjela ni u temama ni u načinu na koji poziva na maštu i drugačiji pogled na svakodnevicu
Obaveštavajući o nagradama koje su dobili njegovi članovi Veljko Mićunović i Vanja Milačić na festivalu „Purgatorije“ u Tivtu, Narodno pozorište je izostavilo sliku glumice Vanje Milačić. Pogledajte video, znaćete zašto
Nezamislivo je da građani i studenti priznaju pobedu izvojevanu krađom. A sasvim je izvesno da će da krade. S druge strane da li iko veruje da bi Vučić, ukoliko izgubi izbore, priznao izbore? Naravno da ne bi, ali ovoga puta ne pita se on
Vučićev predizborni plan: uterati strahu u kosti policijskim brutalnošću, rasturiti N1 i Novu S, odglumiti za strance spremnost za dijalog, demagoški stvoriti privid bogatijeg života... No, izuzev stvaranja afera, ništa mu ne ide od ruke
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.