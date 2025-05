Tužilaštvo bi da utamniči dvanaestoro ljudi jer su navodno udarili na ustavno uređenje Republike Srbije. Traži se maksimalna kazna – a to za onaj bućkuriš od optužnog predloga može biti barem pet godina!

Tu je sve naopako da čovek ne zna odakle da počne.

Prvo, bila bi to svetska premijera da je neko rušio državu tako što je ćaskao i baljezgao o upadu u skupštinu, iako nema nijednog dokaza da je tako nešto stvarno planirao niti da „zaverenici“ imaju resursa i mogućnosti da tako nešto izvedu.

Znali smo do sada da je prvi među nama hrabri, ali krhki cvetić kojeg svaka šuša navodno može da ubije, ali on za to ne mari, on grudima ide na bajonet u odbrani Srbije.

Sada, eto, znamo da nam je i cela država lomljiva kao čaše od kristala i da nekih dvanaest ljudi, iz neke prostorijice u Novom Sadu, mogu da sruše Republiku tako što čavrljaju.

Koji bre poredak?

Šestoro mahom mladih političara i aktivista je u „pritvoru“, a šestoro u „bekstvu“.

I tu je sve naopako. „Pritvor“ je u stvari dvomesečna robija bez presude – nema nijednog razloga da te ljude jedu stenice, dok su na slobodi neki koji se terete za drobljenje ljudi pod nadstrešnicom ili recimo Milan Radoičić, terorista-biznismen blizak režimu.

A ni „bekstvo“ nije pravo bekstvo, nego sklanjanje od represije.

Ali, najpogrešnija u celoj stvari je tvrdnja tužilaštva da bi neko da ruši ustavni poredak. Naime, Srbija odavno nema ustavni poredak. Njega je belodano srušio režim Aleksandra Vučića.

Srbija nema nezavisno pravosuđe, srpski je predsednik svakog jutra, podneva i večeri u vanustavnom ofsajdu, on mimo Ustava predaje Kosovo. Režim je očerupao državni budžet, ukinuo slobodne izbore.

Ali, to kanda ne vide tužioci koji saslužuju režimu toliko da su sa njime stopljeni i da će jednog dana i oni morati u Zabelu.

Odmazda nad svima

Stvar je ovakva – nekih dvanaest ljudi su vodili razgovor kakav se u Srbiji vodi na svakoj slavi i ispred svakog dragstora. Da ovaj režim nekako valja oterati makar i govnjivom motkom jer odbija da ode posle poštenih izbora. Da nekako treba povratiti ustavni poredak.

Neko ih je ilegalno prisluškivao i sada od toga ispade državna afera.

Zašto bi režim od komarca pravio slona? Zato što računa da mu se to isplati. Da će ovaj potez ljude više zastrašiti nego što će ih mobilisati u studentski i narodni pokret otpora.

Vučić je eksplicite najavio odmazdu. Ona se dešava svakog dana. Nastavnici su bez plata. Policija je u Novom Sadu razbijala glave omladini. Ova dvanaestorka treba da guli robiju. I tako dalje.

Biće toga još. Ako otpor popusti, režim će se svetiti jednom po jednom čoveku. Vučić neće nikad zaboraviti niti ikome oprostiti ove dane kad mu je uverljivo dokazano da ga narod neće.