Sve je počelo od jednog TikTok videa u kom su žene upitane koga bi radije srele same u šumi – muškarca ili medveda. Da li je do načina na koji su autori montirali video ili do iskrenosti, tek, većina, i to ubedljiva većina žena, izabrala je da se sama u šumi susretne sa medvedom. U odnosu na muškarca, pobedu je odnela divlja životinja teška nekoliko stotina kilograma, koja može da se kreće brzinom i do 60 kilometara na sat. Poređenja radi, Jusein Bolt najviše može 44 kilometra na sat.

Dalje, medvedi napadaju i jedu ljude. Ne prave polnu razliku ako su gladni. Ili ako se nađete između mečke i mečića, smrt je neizbežna.

Objektivno gledano, medved je opasna životinja. Pa zašto su onda sve one žene izabrale medveda? Zašto bi i autorka ovog teksta radije izabrala da u šumi sretne medveda? Mislite li da je to zato što o medvedima ne znamo ništa, pa ih zamišljamo kao Vini Pua ili Medveda iz “Maše i medveda”?

Ne slažem se sa pitanjem

Nemam pojma šta je bilo u glavi onih koji su smislili inicijalni video, ali s obzirom na broj i vrstu reakcija, čačnuli su u nešto. Muškarci su, naime, prilično ljuti zbog onakvih odgovora. Ubiše se da objasne koliko je medved opasan. Za razliku od njih.

Čak i u domaćoj internet sferi vodi se žestoka rasprava u kojoj je jedan muškarac “objasnio” da smo glupe, jer, ako ne znamo da oderemo životinju, skupljamo drva ili zapalimo vatru, prirodno je da smo muškarcu u šumi teret i da je sasvim u redu, čak poželjno, da nas proždere medved.

Ova reakcija je zanimljivija od inicijalnog videa. Naime, korisnik interneta koji je izneo ovu teoriju podrazumeva da će muškarac i žena koji se sretnu u šumi, a ne poznaju se, nastaviti putem zajedno. Na mogućnost da se samo jave jedno drugom i nastave da lutaju svako za sebe, ovaj muškarac ni ne pomišlja. Biću slobodna da postavim hipotezu kako je upravo to razlog zašto žene biraju medveda.

Ne radi se o medvedu

Obrazloženja žena koje su odabrale medveda, zastrašujuća su. “Medved me neće silovati, a onda nastaviti da se pojavljuje na porodičnim okupljanjima”; “Medved će me možda ubiti, a možda samo proći pored mene”; “Medved neće pričati da sam ga provocirala odećom ili da sam sama tražila”… I tako dalje, u nedogled.

Pojavljuje se u argumentima i neka statistika o tome kako je u SAD prošle godine u napadu medveda stradalo 7 žena, dok svakog meseca njih više od 70 ubije muškarac. Međutim, argument ne stoji, jer u statistiku nije ušao ukupan broj susreta žena sa medvedima i ukupan broj susreta žena sa muškarcima.

Kvaka je u tome što se ovde uopšte ne radi o medvedima. Nijednog trenutka u priči medved nije bio bitan. On je tu samo poređenja radi. Žene možda ne znaju mnogo ili ne znaju baš sve o medvedima. Ali, o muškarcima znaju dosta.

I tu stižemo do prave teme. Žene se plaše muškaraca. I ne, nije ih nikakva medijsko-feministička agenda ili propaganda u to ubedila. Žene se plaše muškaraca na osnovu svojih ličnih iskustava, što se vidi iz objašnjenja koja daju.

Lovina za muškarce

Žene smatraju da su muškarcima lovina, te da ni mrtve ne bi bile ostavljene na miru. Čuli smo u ovom sukobu razne dokaze koji to potkrepljuju: od rešetki koje u pojedinim delovima sveta roditelji stavljaju na grobove preminulih ćerki da im tela nakon sahrane ne budu oskrnavljena, to jest, da, silovana. Dalje, Merilin Monro muškarci nisu ostavili na miru ni mrtvu. Grobnicu u kojoj je sahranjena, njen bivši muž Džo DiMađo prodao je izvesnom Ričardu Pončeru. Pončer je umro 1986. i sahranjen je onako kako je želeo: iznad Merilin, potrbuške. Ljut što se toga nije prvi setio, osnivač Plejboja Hju Hefner, kupio je susednu grobnicu i u njoj je sahranjen.

Medvedu ovako nešto ne bi palo na pamet, ali ponavljamo: nijednog trenutka se nije radilo o medvedu. Radi se o nepoznatom muškarcu. Onom koji je možda napasnik, a možda i nije, ali odavno ne želimo da se pitamo jeste li ili ne. To je onaj zbog kog uveče nosimo ključ između kažiprsta i srednjeg prsta, onaj zbog kog se biber sprej prodaje u istoj ambalaži kao karmin. Radi se o onom koji hoda noću istom stranom ulice, kog čuješ, ali ne smeš da se osvrneš, pa pređeš na drugu stranu.

A radi se i o onom muškarcu kog poznaješ i veruješ mu, jer deluje kao normalna osoba, sve do onog jednog trenutka kad to prestane da bude. I kao i medveda, znaš da ćeš ga možda i preživeti. Samo, to više nećeš biti ona ista ti.

I ne, nemoj da je neko rekao: nisu svi takvi. To se podrazumeva. I baš zato što nisu svi takvi, biram medveda. Od medveda znam šta da očekujem, pa nek bude kako bude.