Ništa se ne dešava od onog što Vučić najavljuje, uključujući i obećanje da će dohakati N1 i Novoj S. Zato nemoć i frustraciju krije tvrdnjom da te dve televizije nije zabranio jer mu koristi njihov rad. Jadno, jeftino i prozirno

Nobelovci su na nogama – Aleksandar Vučić ima novo otkriće! Riječ je o posebnom dijelu mozga koji izaziva „ludilo, mržnju i emociju proti’“. Aktivira ga program N1 i Nove S.

Mada je Vučić nagovijestio da Srbiji prijeti izlazak zombija na ulice, ipak je pozvao naprednjake da ostanu mirni – naoružajte se dobro, motrite na komšiluk i prolaznike, ali nemojte spaliti Novu S i N1.

Bog nek’ poživi Šolaka

Ali zašto gospodine predsjedniče Srbije i cijelog Ćailenda, sigurno ga pitaju žitelji ove paravojne baze i šatorskog nužnog smještaja u centru Beograda. Zato što mi trebaju, odgovara on. Bez izvještavanja ovih dviju televizija ne bih vam dijelio dnevnice za dreždanje ispred Skupštine, razvoženje po mitinzima i glumatanje naroda.

Mudro – zaključuje svaki ćaci i batinaš. Bog nek’ poživi Šolaka, Unitet media, Slobu, Danicu, Igora, Natašu, Miu, Mladena, Jelenu i druge sa Nove S i N1. Dok je njih biće i para, a dok je para biće i naših toplih emocija prema Vučiću. Tako to ide među naprednjacima – za ljubav se plaća. Sada još treba nagovoriti Mrdića da opet štrajka glađu kako bi ove televizije dobile nacionalnu frekvenciju. Zašto da ostanu na kablu kad toliko valjaju Vučiću?

Trgovina uticajem i zloupotreba položaja

Šef države i cijelog Ćacilenda nije se zadržao na otvaranju mozga javnosti. Krenuo je dalje kroz pustinje i prašume Ustava i zakona. Eto, koliko sutra, mogao bi na osnovu pozitivnog prava zabraniti N1 i Novu S: em pozivaju na rušenje ustavnog poretka, em učestvuju u toj raboti. Ali on to neće, „čuva ih kao malo vode na dlanu“.

Ako ovo nije priznanje trgovine uticajem i zloupotreba položaja, ništa nije. Konkretno – zbog lične političke koristi, Vučić štiti dvije televizije od „poznanija prava“. Djelo je još teže kada se zna da zbog minornih objava na društvenim mrežama režim hapsi ljude, određuju im pritvor, stavlja na međunarodne potjernice… Zbog čega? Pa za rušenje ustavnog poretka.

Možda je Ćacilenski psihijatar otkrio da od tih postova nema koristi jer ne izazivaju ludilo i mržnju? Moguće je i siledžijsko uživanje u mrcvarenju slabijih.. Uglavnom, nedokučive su tajne naprednjačkog uma.

Jadno da jadnije ne može

A sad ozbiljno. Zašto Vučiću trebaju ovakve izjave za koje bi mu i portir u Predsjedništvu Srbije mogao reći da će samo izazvati opću sprdnju, posebno na društvenim mrežama? Odgovor je prost – nema se čime pred vlastito biračko tijelo.

Ništa od onog što je najavljivao nije se desilo. Između ostalog, ni obećanje da će dohakati N1 i Novoj S. Zato i tvrdi da ove dvije televizije opstaju zahvaljujući njegovoj milosti, pa ako mu prođe – prođe. Možda u njegovom rodnom Ćacilendu neko i odglumi da mu vjeruje ako na vrijeme legne dnevnica. Jadno je, ali je tako.

