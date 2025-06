Nadstrešnica je pala, šesnaestero osoba je mrtvo. Protesti protiv korupcije koja ubija traju već sedam mjeseci. Međutim, poput nepopravljivih recidivista, režim nastavlja gdje je stao. U po bijela dana, bez mrvice stida, kupuje glasove po Kosjeriću i Zaječaru.

Šuplja fraza

Za sve ima po nešto – televizor, kotao za pelet, a može i keš po dogovoru. Pojedinci sigurno uzimaju te danajske darove. Oni su slika i prilika materijalne i duhovne bijede Srbije.

Možda neki od njih i znaju da se lišavaju ličnog dostojanstva prodajući glas. Moguće je i da tvrde kako je pod Vučićevom svevlašću rezultat svih izbora unaprijed poznat, pa što onda ne bi i oni nešto malo ućarili? Vjekovna borba za demokraciju, ljudska prava i jednakost pred zakonom, ne mažu se na hljeb – je l’ tako?

Zapravo, svi ti ljudi – svjesno ili nesvjesno, ustrašeni ili potkupljeni – trasiraju sebi put da postanu kmetovi na Vučićevoj latifundiji. Isto vrijedi i za one koji ćute dok im kapuljaši zastrašuju i mlate po komšiluku. Što će mučenici kad im prebiju sina ili kćerku? I dalje gledati svoja posla, ne zamjerati se i plašiti da dignu glas? Hoće li pristati i na pravo prve bračne noći naprednjačkih velmoža?

Valja vjerovati da velika većina građana u Kosjeriću i Zaječaru nije takva. U suprotnom, priča o hrabrom i slobodoljubivom narodu nije ništa drugo do šuplja fraza.

Naprednjački program

Ali zašto su ovi lokalni izbori režimu toliko važni da na svaki način pokušava da korumpira ili zastraši koga god stigne? Zato – poštovani čitaoče –da bi mogli trubiti kako su slomili „obojenu revoluciju“ i da u Srbiji ostaje sve po starom.

Dakle – ubilačka i sistemska korupcija, organizirani kriminal epskih razmjera, pljačka nacionalnih resursa, odsustvo elementarne pravde, medijski mrak, zatravljivanje i posljednje institucije… Nadaju se i da bi im uspjeh u Kosjeriću i Zaječaru donio opću demoralizaciju i apatiju, kako studenta tako i građana.

To je jedini naprednjački politički program. Zbog toga birače u oba mjesta obilaze svi – od najnižih aktivista i batinaša, do ministara po abecednom redu. Izuzetak je Đuro Macut, ali on je ionako nevidljiv, a i malo tko je čuo za njega. Ipak, još nije kasno da premijer otvori stotinjak metara asfaltnog puta i obeća sve što mu padne na pamet…

Džaba vam asfalt naprednjaci

Hoće li korumpiranje i zastrašivanje birača, kao i toliko puta ranije, omogućiti naprednjacima da postignu cilj? Bez obzira na rezultat izbora – ništa od toga. Prosto, zbog korupcionaške i siledžijske kampanje, u pobjedu naprednjaka niko neće vjerovati, pa ni oni sami. Sve što mogu dobiti jeste samo još veći narodni revolt.

Na drugoj strani, pobjeda pobunjenog društava u Kosjeriću i Zaječaru bila bi – što reče Čerčil – tek početak početka uklanjanja jednog odavno prevaziđenog autoritarnog režima. Ujedno i jasan pokazatelj građanima da to mogu i moraju.