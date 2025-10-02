In memoriam
Patrik Mari, britanski glumac koji je publici najpoznatiji po ulozi Mikija Pirsa u seriji „Mućke“, izgubio je bitku sa rakom u 68. godini
Britanski glumac Patrik Mari, poznat po ulozi Mikija Pirsa u legendarnoj seriji „Mućke“ (Only Fools and Horses), preminuo je u 68. godini života, prenose britanski mediji.
Mari se borio se sa rakom pluća koji mu se 2023. vratio i proširio na noge i karlicu, piše britanski tabloid Miror koji prenosi saopštenje objavljeno na jednoj fan stranici posvećenoj seriji Mućke:
„Sa iskrenom tugom prenosimo vest o smrti našeg prijatelja Patrika Marija – Mikija Pirsa za mnoge. Bio je redovan učesnik naših konvencija i nedostajaće nam njegov humor i radost koju je donosio mnogima.“
Na mreži X, podkast posvećen seriji Mućke napisao je: „Ovo nikada ne postaje lakše… Počivaj u miru, Patriče Mari. Patrik je bio veoma talentovan i pametan glumac sa besprekornim tajmingom. Zaista je oživeo lik Mikija Pirsa uz nestašan šarm.“
Patrik Mari igrao je Mikija Pirsa u 20 epizoda Mućki tokom 22 godine emitovanja, od 1983. do 2003, a kao i glavni junak Del Boj, bio je poznat po švercovanju robe sa crnog tržišta.
Bio je najpoznatiji po svojim preuveličanim tvrdnjama o poslovnim uspesima i odnosima sa ženama, a često je iskorišćavao Rodnijevo neiskustvo u poslu.
