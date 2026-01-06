In memoraim

31.oktobar 2025. I.M.

Aleksandra Patenković (1976–2025)

U 49. godini života preminula je dr Aleksandra Patenković, viša naučna saradnica Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i odbornica u Skupštini opštine Stara Pazova. Kao ekološka aktivistkinja, dosledno se borila za zdravu sredinu i odgovornost vlasti

07.oktobar 2025. I.M.

Preminuo pevač Halid Bešlić

Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je danas u 13 sati u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gde je bio hospitalizovan zbog teške bolesti