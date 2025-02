Glumac Dejan Matić preminuo je u 61. godini, potvrđeno je iz Beogradskog dramskog pozorišta, objavio je portal Nova.rs.

Dramski umetnik rođen je u Beogradu 24. februara 1963. godine. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1990. godine u klasi Milenka Maričića. Glumačku karijeru počeo je u pozorištu Atelje 212. Igrao je i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pozorištu Puž, kao i u malom pozorištu „Duško Radović“ gde je bio stalni član ansambla od 1993. do 1997. godine. Sa Draganom Jovanovićem i Radetom Markovićem 1991. godine osniva pozorišnu trupu T. Kuguar, a 1996. godine i rok sastav Vis The Kuguars s kojim nastupa u Zvezdara teatru. Autorski projekti ove trupe – „Smešna strana istorije“ i „Smešna strana muzike“ kultni su bili naslovi za nekoliko generacija, a predstave su igrane na kartu više i u zemlji i inostranstvu sve do 2006. godine.

Stalni član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta postao je 1997. godine.

Bio je, podsećaju iz BDP-a, vrstan komičar basterkitonovskog tipa, podjednako izražajan i u dramskim ulogama. I Dejan Matić odigrao je više od pedeset uloga u teatrima, a epizode koje je ostvario na filmu i televiziji obeležio je nezaboravni šarm.

Na sceni je debitovao u komadu „Pod Prešernovom bistom“, a igrao je u predstavama kakve su bile „Boris Godunov“, „Očevi i oci“, „Hajde da se igramo“, „Valjevska bolnica“, „Hamlet“, „Smešna strana istorije“, „Rodoljupci“, „Amadeus“, „Let iznad kukavičijeg gnezda“, „Falsifikator“, „Anđeli u Americi“, „Kad su cvetale tikve“… Igrao je i na televiziji i na filmu, a ostvario je role u naslovima: „Zaboravljeni“, „Šta radiš večeras“, „Mi nismo anđeli“, „Ni na nebu ni na zemlji“, „Ubistvo s predumišljajem“, „Vukovar – jedna priča“, „Na terapiji“, „Moj rođak sa sela“…

Izvor: Nova.rs