Profesorka, prevoditeljka i teatrološkinja Mirjana Miočinović preminula je u 89. godini, objavio je portal Nova.rs.

Nekadašnja profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, teatrološkinja i prevoditeljka preminula je u Beogradu, posle duge i teške bolesti.

Mirjana Miočinović rođena je u Beogradu 23. decembra 1935. godine, gde je diplomirala na Filozofskom fakultetu, na smeru za Opštu književnost sa teorijom književnosti.

Studirala je i na Sorboni i stekla diplomu Savremene francuske književnosti. Magistrirala 1963, a doktorirala 1975. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa tezom: Pozorišne teorije Antonena Artoa.

Radila je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu kao asistentkinja od 1964. do 1972. godine, potom na Akademiji za pozorišnu umetnost od 1972. do 1980. kao docentkinja, a do 1991. kao vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Predavala je Istoriju jugoslovenskog pozorišta i drame.

