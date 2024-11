Kao i nakon debitantskog ulaska u Belu kuću, Trampov drugi mandat je izazvao snažne reakcije na tržištu. Ovaj put, one su zasnovane na njegovom delovanju u prvom mandatu i najavama iz aktuelne kampanje, piše Nova ekonomija.

Primećen je rast dolara, koji je u sredu ojačao u odnosu na većinu drugih valuta, te je tako u odnosu na evro ojačao za 1,81 odsto.

Tramp je već tokom kampanje postavio akcenat na protekcionističke politike, među kojima je i uvođenje carina.

Rezultati američkih predsedničkih izbora su bili jedan od elemenata „poremećaja“ na tržištima širom sveta, a stručnjaci smatraju da će se pojedini elementi ovih promena tek odraziti na duže staze.

„Bankarske akcije su zabeležile snažan rast u očekivanju manje striktne regulacije i verovatno dugoročno viših kamata usled neophodnosti većeg zaduživanja SAD“, kaže Nenad Gujaničić, berzanski broker u Momentum Securities za Novu ekonomiju.

Takođe, Gujaničić objašnjava kako će „pritisak na kineske akcije biti postojan jer je malo verovatno da će izostati izvesna konfrontacija između dve najveće privrede sveta“.

Sa druge strane, gledajući akcije korporacija, posebno se ističe skok akcija Trump Media & Technology grupe – za čak 10,43 odsto, čija je sada vrednost, u odnosu na početak ove godine, veća za 93,94 odsto.

Međutim, nije ova korporacija jedina zabeležila rast.

Zatvori i pritvorni centri

Zbog očekivanja da će Tramp zadržavati više migranata koji ilegalno prelaze granicu, veliki rast u sredu zabeležile su kompanije koje upravljaju privatnim zatvorima i pritvornim centrima. To bi predstavljalo preokret u odnosu na Bajdenovu administraciju, koja je migrantima koji traže azil omogućavala legalan rad u zemlji dok čekaju suđenje, navodi CNN.

Akcije dva privatna zatvorska operatera, GEO Group i CoreCivic, skočile su u sredu za 42 odsto i 29 odsto.

Tesla

Ilon Mask bi mogao biti nagrađen za svoju višemilionsku donaciju Trampovoj kampanji kroz povoljnije politike za kompanije u njegovom vlasništvu, uključujući Teslu, SpaceX, X i startap za veštačku inteligenciju xAI.

Od tih kompanija, jedino akcijama u Tesli se javno trguje. Akcije proizvođača električnih vozila su u sredu skočile za 15 odsto, dok su konkurentske kompanije kao što su Rivian i Lucid beležile pad.

Kompanije za kreditne kartice i banke

Očekuje se da će Trampova pobeda rezultirati blažom regulacijom bankarskog sektora. Bajdenova administracija se, nasuprot tome, zalagala za strože zahteve za kapital kako bi zaštitila najveće banke u zemlji od kolapsa u periodima velikog stresa.

Akcije J. P. Morgan Chase-a, najveće banke u Sjedinjenim Američkim Državama, skočile su za 11,5 odsto u sredu.

Istovremeno, akcije kompanije Discover Financial Services porasle su za skoro 20 odsto zbog očekivanja da će njeno predloženo spajanje sa Capital One-om, čije su akcije porasle za 15 odsto, proći bez prepreka pod republikanskim vođstvom. Do sada su finansijski regulatori blokirali predlog spajanja ove dve kompanije. Generalno, očekuje se da će Trampova administracija biti naklonjenija spajanjima i akvizicijama u poređenju sa Bajdenovom administracijom, koja je mnoge pokušavala da blokira.

Kripto akcije

Tramp se na predizbornim događajima predstavio kao kandidat koji podržava kriptovalute. Na konferenciji o bitkoinu tokom leta, obećao je da će zadržati bitkoin koji država zapleni od kriminalaca, umesto da ga proda na aukciji, što je trenutna praksa.

Njegova pobeda u utorak podigla je cenu bitkoina na novi rekord od preko 76.000 dolara i izazvala skok vrednosti akcija povezanih sa kriptovalutama. Među najvećim dobitnicima u sredu bila je kripto berza Coinbase, čije su akcije skočile za 31 odsto.

Zabeleženi i padovi

Sreda nije donela dobre vesti za sve kompanije.

Maloprodajni lanci kao što su Five Below, Wayfair i Dollar General, kao i proizvođači igračaka Mattel i Hasbro, beležili su pad vrednosti u sredu. Ovi padovi verovatno su posledica straha od Trampovih tarifa, što bi moglo značiti da će proizvodi koje prodaju postati skuplji, s obzirom na to da se mnogi od njih proizvode van SAD-a.

Akcije kompanija za zelenu energiju beležile su neke od najvećih padova tog dana, jer se očekuje da će Tramp davati prednost proizvodnji fosilnih goriva nad drugim, ekološki prihvatljivijim izvorima energije. Akcije solarnih kompanija Sunnova i Sunrun pale su u sredu za 52 odato i 30 odsto. Očekuje se da će Tramp ukinuti poreske olakšice i druge podsticaje koje je Bajden predložio u Zakonu o smanjenju inflacije.

Izvori: Nova ekonomija/CNN