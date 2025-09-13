Radnici u fabrici Leoni u Nišu

Niš

09.септембар 2025. M.S.

Otpušteno prvih 400 radnika fabrike „Leoni“

U julu ove godine najavljeno je da kompanija „Leoni“ zatvara pogon u Malošištu kod Doljevca. Bez posla će ostati 1.900 radnika, a otpušteno je prvih 400. Nekoliko radnika se žali da im nije uplaćen doprinos za penziju