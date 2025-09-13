Jadar
Preduzeće Telekom Srbija moglo bi uskoro da preuzme još pet telekomunikacionih operatera
Tek što je pre mesec i po dana obelodanjeno da Telekom Srbija preuzima Orion telekom wifi i Beotelnet-ISP, nove informacije pokazuju da državni teleoperator planira da kupi još pet operatora u Srbiji. To su: Nova Telnet bežične i kablovske telekomunikacije d.o.o. Porodin, Media KDS d.o.o. Sombor, MSAT Inženjering d.o.o. Petrovac na Mlavi, Link 016 d.o.o. Lebane i KATV d.o.o. Čoka, piše N1.
U julu je Komisija za zaštitu konkurencije Severne Makedonije objavila da Telekom Srbija namerava da preuzme preduzeća Orion telekom wifi i Beotelnet-ISP.
„Na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije Komisiji za zaštitu konkurencije je prijavljena koncentracija kojom akcionarsko društvo Telekom Srbija iz Beograda namerava da stekne isključivu kontrolu nad preduzećem Orion telekom wifi d.o.o. iz Zemuna“, objavila je tada makedonska Komisija za zaštitu konkurencije, konstatujući da Orion telekom wifi nema povezana pravna lica i da nije ostvario nikakav prihod na teritoriji Republike Severne Makedonije.
Sestrinska firma Orion telekom d.o.o. – operator kablovske televizije – ukinula je 4. juna 2025. iz svoje ponude N1 uprkos tome što je ugovor važio do kraja marta 2026, o čemu su korisnici obavešteni pola sata pre isključenja.
Nova preuzimanja
Pet operatora, čije je preuzimanje Telekom sada najavio, zajedno imaju 28 zaposlenih i poslovne prihode od 680.680 evra.
Pozitivan pokazatelj EBITDA (dobit pre oporezivanja, kamate i amortizacije) imaju samo dva operatora od njih pet: Link 016 iz Lebana lane je u poslovne knjige upisao 6.802 evra ove dobiti, a KATV Čoka 24.680 evra.
Link 016 je i jedini operator registrovan za delatnost „6120 – bežične telekomunikacije“, dok su preostala četiri operatora registrovana za pretežnu delatnost „6110 – kablovske telekomunikacije“.
Ovo preduzeće iz Lebana ima sedmoro zaposlenih, poslovne prihode od 122.958 evra i EBITDA od 6.802 evra.
Najviše zaposlenih ima MSAT Inženjering iz Petrovca na Mlavi, koji upošljava 12 radnika i u finansijskim izveštajima za 2024. prikazuje prihod od poslovanja u iznosu od 159.671 evro. EBITDA je knjižena u minusu od 61.316 evra.
Najveći poslovni prihod u 2024. godini, od 273.247 evra, ima KATV Čoka – ovaj operator ima šest zaposlenih i EBITDA od 24.680 evra.
Nova Telnet bežične i kablovske telekomunikacije Porodin ima svega jednog zaposlenog, poslovne prihode u 2024. od 69.256 evra i negativnu EBITDA u iznosu 1.598 evra.
I peti operator iz ove grupe Media KDS iz Sombora, ima dvoje zaposlenih, poslovne prihode od 55.548 evra i EBITDA u minusu od 10.400 evra.
Telekom Srbija je Komisiji za zaštitu konkurencije Severne Makedonije, po osnovu Zakona o zaštiti konkurencije, prijavio da namerava da stekne „direktnu isključivu kontrolu“ nad sva četiri preduzeća.
Nijedno od njih, kako je saopštila makedonska antimonopolska komisija – nema povezanih pravnih lica na teritoriji Severne Makedonije, niti ima ostvarene prihode u toj državi.
LINK 016 iz Lebana je, kako se navodi u dokumentima ove komisije, operator za elektronske komunikacione usluge i mreže, a u vreme podnošenja obaveštenja registrovan je za pružanje pristupa internetu i internet usluga.
NOVA Telnet bežične i kablovske telekomunikacije Porodin operator je elektronskih komunikacionih usluga i mreža, u vreme podnošenja obaveštenja, registrovan za pružanje pristupa internetu i internet usluga. Telekom Srbija predlaže, kako se navodi – „da relevantno tržište u predmetnoj koncentraciji bude maloprodajno tržište pružanja usluga fiksnog širokopojasnog pristupa internetu“.
Za Media KDS iz Sombora Telekom predlaže da relevantno tržište bude „maloprodajno tržište pružanja usluga fiksnog širokopojasnog pristupa internetu, maloprodajno tržište pružanja usluga distribucije medijskog sadržaja“.
Za MSAT Ineženjering iz Petrovca na Mlavi Telekom, kako se navodi, predlaže da relevantno tržište u koncentraciji bude „maloprodajno tržište pružanja usluga fiksnog širokopojasnog pristupa internetu, maloprodajno tržište pružanja usluga distribucije medijskih sadržaja“.
KATV DOO Čoka je operator elektronskih komunikacionih usluga i mreža, u vreme podnošenja obaveštenja registrovan za pružanje pristupa internetu i internet usluga, usluga za distribuciju medijskog sadržaja.
Izvor: N1
