Kompanija „Studio za nove medije Galerija 12“ je u toku prošle godine ostvarila profit od 550.000 dinara (oko 4.700 evra), ima 10 zaposlenih, a osnovana je 2014. godine. To je bilo dovoljno da dobije posao vredan 14,6 miliona evra u okviru specijalizovane izložbe EKSPO 2027. I to ne prvi put

„Studio za nove medije Galerija 12“ dobio je dva nova posla za sprovođenje izložbe EKSPO 2027. Ovo preduzeće biće zaduženo za izradu idejnog rešenja, razradu i produkciju sadržaja i tematskih paviljona „Moć igre“ i onih pod nazivom „Igra(j) za napredak“. Ukupna vrednost posla je 1,726 milijardi dinara bez PDV-a (oko 14,6 miliona evra), što je približno tri puta više od ukupnih desetogodišnjih prihoda ovog preduzeća, piše Nova ekonomjia.

Ugovor za novi posao za tematski paviljon „Moć igre“ vredan je 600 miliona dinara bez PDV-a, dok je ugovor za tematski paviljon „Igra(j) za napredak“ vredan čak 1,126 milijardi dinara.

Ovo preduzeće bilo je jedini ponuđač za posao, a uslov je bio da minimum dva zaposlena imaju minimum tri godine iskustva „za potrebe razrade narativa sadržaja i istraživanja“.

„Studio za nove medije Galerija 12“ će izraditi muzejsku celinu na temu „Moć igre“, sa fokusom na nove medije i kreirati „održivi muzejski prostor i postavku“ koje će, kako je navedeno, nakon završetka manifestacije EKSPO 2027 biti deo legatskog programa i stalna postavka.

Rok za izradu dizajna je najkasnije do 31. marta 2025. godine, za produkciju sadržaja je najkasnije do 31. marta 2027. godine dok je rok za realizaciju sadržaja najkasnije do 10. maja 2027. godine.

Za izradu muzejske celine na temu „Igra(j) za napredak“, sa fokusom na nove medije, interaktivne instalacije i savremene tehnologije, koje će takođe nakon završetka manifestacije EKSPO 2027 postati legat i stalna postavka, biće povereno 1,126 milijardi dinara pomenutoj firmi.

Usluga podrazumeva izradu idejnog rešenja, njegovu detaljnu razradu, produkciju i realizaciju sadržaja – na površini od 3.600 kvadratnih metara.

Rokovi za izradu dizajna, produkciju sadržaja i njegovu realizaciju su isti kao i za „Moć igre“.

Nije prvi posao za istu firmu

Međutim, ovo nije prvi posao za firmu „Studio za nove medije Galerija 12“ koji se tiče EKSPO-a. Ista firma je i deo konzorcijuma koji je dobio posao za pružanje marketinških usluga za period do 31. decembra 2027. godine. Posao vredan 15,4 miliona evra „Studio za nove medije Galerija 12″, podeliće sa firmama „McCann“, „Drive“ i „Two rivers“.

S obzirom da je rok za izvršenje posla 30 meseci, ovo bi značilo da će grupa marketinških agencija za promociju ovog projekta imati prosečan mesečni budžet od oko pola miliona evra, piše Nova ekonomija.

Grupa ponuđača će, prema teghničkoj specifikaciji pružati kreativne usluge, odnosno upravljanje projektima, planiranje i strategija, moći će da biraju produkcijske kuća koje proizvode TV, novinske i radio oglase…

Takođe, pružaće digitalne usluge i vođenje druvtenih mreža, kao i PR usluge.

Za godinu dana zarada od oko 4700 evra

Prema podacima novog završnog računa ove firme za 2023. godinu, kompanija „Studio za nove medije Galerija 12“, ostvarila je profit od 550.000 dinara (oko 4700 evra).

Ukupni poslovni prihodi u 2023. godini dostigli su oko 690.000 evra, a preduzeće ima deset zaposlenih.

„Studio za nove medije“ je osnovan u septembru 2014. godine, a za desetak godina svog postojanja ostvario je ukupne prihode od oko 4,94 miliona evra.

Pre EKSPO-a, preduzeće je u 2022. godini dobilo i poslove koji su se ticali manifestacije i Fondacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture.

Srbija je izabrana za domaćina specijalizovane izložbe „EKSPO 2027“ koja će biti organizovana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

Specijalizovana EKSPO izložba, koja će se organizovati u Beogradu, nije isto što i EKSPO Svetska izložba, koja je važnija, poznatija i koja je takođe pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za izložbe.

