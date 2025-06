Samsung Neo QLED 4k televizor je više od ekrana. On analizira vaš život i prilagođava se njemu, redefiniše granicu između tehnologije i svakodnevnog iskustva

Zamislite da vaš televizor nije uređaj koji samo prikazuje sadržaj, već ga razume, analizira i prilagođava vašem životu. Ovo nije naučna fantastika – to je realnost Samsung Neo QLED 4K televizora koji redefinišu granicu između tehnologije i svakodnevnog iskustva.

Kad veštačka inteligencija postane vaš lični kinematograf

U srcu ove revolucije nalazi se Samsung Vision AI, napredni sistem koji ne čeka vaše komande već predviđa vaše potrebe. Najnoviji NQ8 AI Gen3 procesor, sa svojom neverovatnom brzinom obrade (do 2x brži NPU, do 4x brži GPU), ne samo da poboljšava sliku – on je rerežira u realnom vremenu. Svaki film iz 90-ih dobija oštru 4K rezoluciju, svaka scena se analizira i optimizuje, a boje postaju življe nego što je režiser ikad zamislио.

Color Booster Pro ne samo da pojačava boje, on ih inteligentno bira. Kada gledate dokumentarac o oceanima, plava boja postaje dublja i stvarnija. Auto HDR Remastering Pro prepoznaje da li gledate akcioni film ili romantičnu komediju i prilagođava osvetljenje tako da svaki detalj dođe do izražaja.

Zvuk koji vas okružuje, ne samo dopire do vas

Neo QLED nije samo vizuelni užitak. Dolby Atmos kreira zvučnu kupolu oko vas, dok tehnologija Object Tracking Sound (OTS) prati svaki pokret na ekranu. Motocikl koji juri levo-desno? Zvuk će vas pratiti kroz sobu. Dijаlog u filmu? Glasovi će biti kristalno jasni, bez obzira na buku oko vas, zahvaljujući Adaptive Sound Pro funkciji koja analizira vašu okolinu.

QN90F_PER_STAND_BeautyShot_23831 R3 (1) Samsung Neo QLED 4k televizor

Q-Symphony tehnologija spaja TV zvučnike sa Samsung Soundbar sistemom, stvarajući jedinstvenu audio sinergiju koja pretvara dnevnu sobu u privatno pozorište.

Veštačka inteligencija koja brine o vašem domu

Ono što čini Neo QLED zaista posebnim jeste način kako se integriše u vaš život. Pet Care funkcija prepoznaje kada vaš pas laje dok niste kod kuće i automatski uključuje umirujuću muziku. Univerzalni pokreti omogućavaju kontrolu televizora putem Galaxy Watch sata – možete pauzirati film dok kuvate, bez traženja daljinskog upravljača.

Generativna pozadina koristi AI da kreira jedinstvene umetničke pozadine na osnovu ključnih reči koje unesete. Želite zimski pejzaž? Tropski zalazak sunca? AI će kreirati personalizovane slike koje će ukrašavati vaš prostor kada ne gledate sadržaj.

Dizajn koji nestaje da bi sadržaj oživео

Infinity Air dizajn predstavlja filozofiju „manje je više“ dovedenu do savršenstva. Ultratanki profil sa minimalistički smanjenim okvirom čini da se televizor gotovo stapа sa zidom, dok vas ništa ne ometa u uživanju. Ovo nije samo televizor, to je portal u druge svetove.

Ekosistem pametnog doma u jednom uređaju

Ugrađeno SmartThings čvorište pretvara Neo QLED u komandni centar vašeg pametnog doma. Kontrolišete osvetljenje, klima-uređaj, roletne – sve sa jednog mesta. Samsung Knox obezbeđuje sigurnost na nivou vojnog standarda, čuvajući vaše podatke i privatnost.

Neo QLED 4K ne predstavlja samo evoluciju televizora – to je revolucija u načinu kako tehnologija postaje deo našeg intimnog prostora. Ovaj uređaj ne čeka da ga koristite; on živi sa vama, uči vaše navike i prilagođava se vašem ritmu života.

U svetu gde je tehnologija često komplikovana i hladna, Samsung Neo QLED 4K donosi nešto retko – tehnologiju koja je intuitivna, topla i istinski lična. To je više od ekrana. To je prozor u budućnost gledanja televizije.

Investicija koja se isplati

Samsung trenutno nudi izvanrednu promociju „Samsung Vision AI je ovde“ koja traje do 13. jula 2025. godine. Kupovinom Neo QLED, QLED, OLED ili The Frame televizora dimenzija 55″ i većih dobijate 3 godine dodatne zaštite, a za modele od 65″ i veće čeka vas i spektakularan poklon – Galaxy Watch7 u vrednosti od 44.999 RSD. Ovo nije samo kupovina televizora, već investicija u tehnologiju koja će vam služiti godinama uz maksimalnu podršku i zaštitu.

Više informacija o promociji i detaljnim uslovima možete pronaći na: https://www.samsung.com/rs/offer/vision-ai-is-here/