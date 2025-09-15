Sindikat „Centar – GSP Beograd“ upozorava da gradska vlast pokušava da iz gradske kase izvuče milijarde za „bogaćenje malog broja ljudi“

Predlog za povećanje cene rada za autobuse na gas i evrodizel, koji je podneo Konzorcijum privatnih prevoznika „BG Bus prevoz“, naći će se na sednici Skupštine Beograda u petak.

Sindikat „Centar – GSP Beograd“ taj predlog ocenjuje kao način da se iz gradske kase izvlače milijarde za „bogaćenje malog broja ljudi“.

Prema saznanjima tog sindikata, predlog je da cena rada za autobuse sa pogonom na gas bude povećana za 9,42 odsto, a za evrodizel 5,54 odsto.

Privatni prevoznici to pravdaju povećanjem prosečne bruto zarade u Beogradu i poskupljenjem gasa.

Sindikat „Centar – GSP Beograd“ podseća da su gradske vlasti angažovale konzorcijum „BG bus prevoz“ u septembru prošle godine na 84 linija javnog prevoza sa više od 500 vozila, čime su oduzete brojne linije Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Konzorcijum „BG bus prevoz“ čine prevoznici C&LC Group, ASP Strela-Obrenovac i Banbus.

Vrednost tog ugovora je 171,18 milijarda dinara, a ovo je drugo poskupljenje koje Konzorcijuma traži u proteklih 12 meseci, podsetio je Sindikat.

Petina budžeta Beograda za „besplatni prevoz“

Prema navodima Sindikata, u ovogošnjem budžetu Beograda za plaćanje prevoznicima, pre ovog poskupljenja, namenjene su 34,58 milijarde dinara, od čega je u prvih šest meseci potrošeno 20,59 milijardi.

„Тo bez sumnje znači da će razlika u novcu do kraja godine morati da se nadomesti iz nekih druguh gradskih projekata i javnih usluga, kako bi se pokrila davanja za javni prevoz, od čega najveći deo odlazi na privatne prevoznike“, navodi Sindikat.

„Dok se građanima nudi ‘besplatan javni prevoz’, iza paravana se iz gradske kase izvlače milijarde koje služe za bogaćenje malog broja ljudi, tako da Beograd izdvaja petinu svog budžeta samo za javni prevoz“,upozorio je Sindikat.

Sindikat poziva republičke organe vlasti da se uključe i u pitanje nabavke novih vozila za GSP „Beograd“ koji zbog brojnih tendera obustavljeni, a u okviru kojih je planirana nabavka 170 solo autobusa, 130 zglobnih, 100 tramvaja i kupovina novih trolejbusa i elektroautobusa.

Izvor: FoNet