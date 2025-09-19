Neto gubitak fabrike Linglong u Zrenjaninu u prvoj polovini godine bio je 16,6 miliona evra, što je za 6,4 miliona evra više od gubitka iz prve polovine 2024.

Fabrika kompanije Linglong Tire u Srbiji posluje sa rastućim gubicima, pokazao je najnoviji finansijski izveštaj kineskog giganta za proizvodnju guma.

U prvoj polovini ove godine, fabrika u Srbiji, u koju je kompanija uložila značajna sredstva, ostvarila je prihod od oko 153,4 miliona evra, što je rast od 148,1 odsto u odnosu na prošlu godinu, prenosi portal eKapija.

Međutim, neto gubitak iznosio je 16,6 miliona evra, čime je nadmašen gubitak iz istog perioda prošle godine od 6,4 miliona evra, što je iznenadilo mnoge investitore.

Tokom konferencije o predstavljanju poslovnih rezultata, više investitora pitalo je kada će fabrika u Srbiji postati profitabilna.

Sun Songtao, sekretar Upravnog odbora Linglong Tire, izjavio je da će, kako se kapacitet proizvodnje bude postepeno oslobađao i obim proizvodnje i prodaje nastavljao da raste, fabrika u Srbiji nastojati da što pre ostvari profitabilnost.

Što se tiče stepena iskorišćenosti kapaciteta fabrike u Srbiji, Sun Songtao je izjavio da se proizvodni kapacitet fabrike u Srbiji trenutno nalazi u fazi stalnog povećanja, te da je ukupna iskorišćenost kapaciteta oko 85 odsto.

Prema finansijskom izveštaju Linglonga, bruto marža od prodaje u drugom kvartalu iznosila je 16 odsto, što predstavlja pad od 6,1 procentnog poena na godišnjem nivou, uglavnom zbog rasta troškova sirovina i uticaja carina.

Konkretno, ukupni troškovi nabavke četiri ključne sirovine: prirodnu gumu, sintetičku gumu, čađ i čelični kord, povećani su za 0,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Linglongova fabrika guma u Zrenjaninu, koja je građena od 2019. godine i u koju je uloženo milijardu dolara, sredinom septembra 2024. zvačino je započela serijsku proizvodnju.

Kompanija je prošle godine najavia i da planira dodatno ulaganje od 645 miliona evra u povećanje proizvodnje.