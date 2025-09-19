Fabrika Leoni u Malošištu u blizini Niša

Otpuštanja

16.септембар 2025. N. M.

Leoni do kraja godine gasi pogon u Malošištu

Početkom septembra je prva grupa zaposlenih u kompaniji Leoni dobila otkaz ugovora o radu, u skladu sa ranijom najavom ove kompanije, a sada je jasno da će do kraja godine pogon u Malošištu biti potpuno ugašen