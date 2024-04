Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama na kojima vozila saobraćaju u okviru integrisanog tarifnog sistema biće promenjen red vožnje za vreme praznika, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Nedeljni red vožnje će se primenjivati od 1. do 6. maja, dok će u subotu, 4. maja, javni gradski prevoz raditi po subotnjem redu vožnje.

JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada od 1. maja do 6. maja, saopšteno je iz ovog preduzeća.

U istom periodu, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska broj 31, Mileševska broj 51 i Bulevaru Milutina Milankovića broj 134.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“, tokom predstojećih praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Naplata i kontrola parkiranja počinje od utorka, 7. maja, kada sa radom počinju i poslovnice Korisničkog servisa.

Radno vreme pijaca

Sve pijace koje posluju u sastavu JKP „Beogradske pijace“ za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika radiće po uobičajenom radnom vremenu, izuzev na Uskrs, u nedelju, 5. maja kada će raditi po izmenjenoj satnici.

Kako je saopšteno iz JKP „Beogradske pijace“, zelene pijace radiće od 6 do 19 sati, pijaca Palilula od 7 do 21 sat, Beogradski buvljak na Miljakovcu radiće od 8 do 16 sati.

Pijaca cveća Krnjača radiće u nedelju 5. maja od 8 do 19 sati, pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) radiće po ustaljenom radnom vremenu od 19 do 6.00 sati ujutru.

Garaže i parkinzi za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu i to na pijaci Palilula od 6 do 21 sati, na pijaci Zeleni venac od 6 do 21 sat.

Parking na pijaci Zemun radiće 24 časa, a parking na pijaci Dušanovac radiće od 8 do 19 sati.

Državne apoteke, one u sistemu „Apoteka Beograd“, radiće izmenjenim režimom tokom zvaničnih neradnih dana u zavisnosti od lokacije, dok u subotu, 4. maja radiće regularno.

Radno vreme apoteka

Po pravilu, državne apoteke ne rade tokom svih zvaničnih neradnih prazničnih dana, međutim, non-stop rade dežurne apoteke, a u Beogradu, to su one u Nemanjinoj 2, Kralja Milana 9, Glavnoj 24 (Zemun), Maršala Tolbuhina 30 i Dr Đorđa Kovačevića 27.

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika: Sveti Sava u Nemanjinoj 2, „Prvi maj“, u Kralja Milana 9, „Bogdan Vujošević“ na Bulevaru maršala Tolbuhina 30, „Zemun“ u Glavnoj 34, „Gornji grad“ u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27 i apoteka u Lazarevcu.