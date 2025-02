U pitanju je zemljotres na tržištu telekomunikacija u Srbiji. Jetel i Telekom kupili su biznise Junajted grupe. Ali, kako kažu izvori „Vremena“, udarni mediji poput N1 i Nove S ostaće isti kao i do sada

Posle barem godinu dana nagađanja i glasina, Junajted grupa, veliki medijski i telekomunikacioni koncern, prodala je kompaniju SBB, svoju zlatnu koku u Srbiji.

Kupac je e&PPF Telecom, neka vrsta frankenštajna koji su moćne korporacije skovale.

Ta grupa nastala je spajanjem češke PPF grupe koja je u Srbiji vlasnik Jetela kao i Emiratske telekomunikacione grupe iz Abu Dabija.

Pride je Junajted grupa prodala sva prava na sportske prenose za ceo region srpskom Telekomu. To u praksi znači da se Sport klub gasi, a da će svi prenosi ići na Telekomovoj Areni. Telekom će postati vlasnik i Eon-a (Net TV plus) čime će dominirati televizorima gastarbajtera.

Udarni mediji Junajted grupe, poput televizija N1 i Nove S, ne menjaju vlasnika. Prema saopštenju kompanije, oni će ostati u ponudi na SBB-u i Eon-u, a biće ponuđeni i Jetelovoj mreži kablovske televizije.

Šta se menja?

Junajted grupa za ova dva posla inkasira 1,5 milijardi evra. Ali, šta sve ovo znači za potrošače u Srbiji i, posebno, za medijsku sliku?

„Ništa se ne menja“, kaže jedan dobro upućeni izvor za „Vreme“, na pitanje kako će nadalje izgledati N1 i Nova S.

Odavno je u medijskoj čaršiji poznato da je deo dila i to da ove dve televizije narednih godina imaju garantovano mesto u ponudi SBB-a, te dobijaju određeni novac po priključku kako bi mogle da se finansiraju.

Za sada nisu najavljene promene ni u manjim medijima u vlasništvu Junajted grupe, poput dnevnog lista „Danas“ ili nedeljnika „Radar“.

Kako kažu naši izvori, niti se menjaju urednici niti ima pritisaka da se „popusti“ u kritičkom izveštavanju prema vlastima u Srbiji.

Sport klub bez sportskih prenosa

Drastično bi stvar pak trebalo da se promeni za Sport klub koji ostaje bez svih prava na sportske prenose i praktično postaje ljuštura. Njihov sajt će nastaviti da posluje u sklopu Junajted grupe, ali televizija neće imati šta da prenosi pa verovatno neće ni postojati.

Sportski kanali su bili glavni magnet za ljude da se pretplate na SBB-ovu ili Telekomovu mrežu.

Zbog cena TV-prava, ti kanali su sumanuto skupi i isplate se samo ukoliko privuku nove korisnike da plaćaju mesečnu pretplatu na kablovsku televiziju i internet. A kako je Junajted grupa sada prodala operatera, onda bi joj sportski prenosi bili samo rasipanje novca.

To znači da će srpski državni Telekom prenositi sve sportske događaje svuda u regionu nakon što je pre nekoliko godina rekordnom ponudom „preoteo“ od Sport kluba prenose fudbalske Premijer lige – daleko najgledanije prenose u regionu.

Hoće li Telekom ugasiti silne televizije?

Bio je to deo velike ofanzive vlasti Aleksandra Vučića na telekomunikacioni sektor u kojem je Junajted grupa tada jačala na tržištu.

Uz ogromne državne pare, kupovinu nekoliko manjih operatera, osnivanje brojnih televizija i finansiranje drugih, te jeftine ponude za potrošače – Telekom je tu bitku „dobio“.

Državna kompanija u ovom trenutku isporučuje televizijski signal u preko 50 odsto domaćinstava, dok SBB ima nešto preko 40 odsto. Ostalo otpada na male ponuđače, kakav je do sada bio i Jetel, koji pak mnogo bolje stoji na tržištu mobilne telefonije.

Ostaje da se vidi da li će Telekom, posle ove akvizicije, prestati da finansira silne televizije na svojoj kablovskoj mreži od kojih je neke trebalo da budu pandan za N1 i Novu S, a druge pripadaju tabloidima.

Većina njih ima gledanost na nivou statističke greške i ne bi opstala bez novca Telekoma, to jest, posredno, novca građana Srbije.

Biznis je biznis

Kako je „Vreme“ prvo pisalo još prošlog marta, investicioni fond BC Partners, većinski vlasnik Junajted grupe, još tada je intenzivno tragao za kupcem cele grupe.

Iako režimski tabloidi i ove srede pišu o tome da je Dragan Šolak „rasprodao firmu“, taj preduzetnik odavno ima tek manjinski udeo u Junajted grupi i teško da se ovde mnogo pitao.

Stvar je iz vizure BC Partnersa bila logična – investicioni fondovi pazare, podignu vrednost pa preprodaju.

No, očito nije nađen kupac za kompletnu grupaciju koja seže od tržišta Slovenije do Grčke. Možda jer je to previše skupo.

Zato se delovi biznisa sada prodaju „na parče“. Osim ovog dila u Srbiji, Junajted grupa je nedavno potpisala memorandum o razumevanju sa sarajevskim Telekomom, sa namerom da im proda operatera Telemah u BiH i Crnoj Gori.

Što se tiče potrošača u Srbiji, za njih bi jedina dobra vest mogla da bude ukoliko češko-emiratska korporacija uđe u žustru tržišnu utakmicu pa se boljim cenama i ponudom suprotstavi Telekomu.

Nije daleko od logike da ulazak emiratskih para dolazi uz blagoslov Aleksandra Vučića. Zato bi najgora vest za potrošače mogla da bude ukoliko je u pitanju kartelska podela kolača.

Ceo dil stupiće na snagu verovatno u prvoj polovini ove godine, kad prođe Antimonopolsku komisiju.