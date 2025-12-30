Šta li će se desiti 15. januara, ako Rusi dotle ne prodaju NIS? Hoće li ga država kupiti? Ili prinudno nacionalizovati? Ili nešto treće?

„Ključni presek u vezi sa energetskim pitanjima biće napravljen 15. januara.“

Ovaj datum za rešavanje krize sa NIS-om Aleksandar Vučić poslednji put je izgovorio 28. decembra, a ponavlja ga već skoro mesec dana. Pomenuo ga je i početkom decembra, kada je pričao o tri scenarija za NIS, a poslednji je bio upravo to da se do sredine januara ništa ne dogodi i da država mora da interveniše, kako je objasnio. Ponovio je to i njegov ministar finansija Siniša Mali i to malo oštrije usmereno ka Moskvi.

Predsednik Srbije posebno voli da postavlja neke sopstvene rokove oko Naftne industrije Srbije, iako je više izvora govorilo u medijima kako se Srbija u ovoj celokupnoj situaciji – najmanje pita. Jer, Rusi treba da klimnu glavom na prodaju svoje kompanije, a Amerikanci da dopuste da se ona proda kompaniji koja će biti prihvatljiva po njihovim kriterijumima ne bili skinuli sankcije.

Čovek navučen na rokove

Ipak, Vučić od svojih datuma ne odustaje. Iz dana u dan se ispovedao u medijima građanima kako vodi državu kroz nikad teža vremena i ima teška gostovanja, kako pregovara sa američkim OFAK-om, koji treba da dozvoli NIS-u da nastavi da radi neometano, o rokovima za izdavanje licenci. Još je 27. novembar označio kao „dan D“ za Naftnu industriju Srbije. Tada je „zahtevao“ od OFAK-a i Vlade SAD da Srbiji daju operativnu licencu u narednih 48 sati. Prošao je i američki Dan zahvalnosti, a ministarka energetike njime se pravdala, zašto Amerikanci nisu ispoštovali Vučićev rok.

On im je tada „lepo rekao“ da Srbija hoće Rusima da da još pedesetak dana da nađu kupca za svoj većinski udeo u srpskoj Naftnoj industriji, i u koliko će Srbija teškoj situaciji biti ako Rafinerija bude morala da ugasi pogone, a oni mu nisu odgovorili.

Dok je Viktor Orban od Trampa za Mađarsku dobio sve moguće olakšice, Vučićev režim skoro godinu dana nije radio ništa po pitanju američkih sankcija, a kada je prigustilo niko nije hteo da mu izađe u susret ni za pedalj.

Šta ako se ne sklopi dil

Zato se postavlja pitanje da li Vučiću treba verovati i sa ovim rokom od 50 dana za Ruse, koji ističe 15. januara.

„Nema tu šta mnogo da se kaže. NIS mora da radi nesmetano, ako ne želimo da imamo problema sa snabdevanjem tržišta“, kaže za „Vreme“ broker Nenad Gujaničić. „Iako mi do sada nismo osetili nestašice naftnih derivata, ukoliko se zaista ništa ne promeni oko NIS-a sad, za nekoliko meseci će to kupci osetiti jer se rafinerija u Pančevu neće pokrenuti. Veoma je važno i da se obezbedi predvidivost tržišta, da se zna kada će kompanija nastaviti normalno da posluje. Ako se to ne dogodi, napraviće se efekat stvaranja zaliha, ljudi će odlaziti po gorivo jer će u jednom trenutku nestati zaliha države.“

Stručnjaci su već ranije objasnili da treba oko mesec do dva dana da se ugašeni pogoni rafinerija ponovo počnu da rade. Pošto je postrojenje relativno skoro imalo redovan remont, procene su da bi trebalo najmanje 30 dana da rafinerija ponovo počne da radi. Ako se, dakle, sredinom januara skinu sankcije sa NIS-a, rafinerija će u najboljem slučaju tek sredinom ili krajem februara početi da proizvodi energente.

Nacionalizacija

Ekonomista Saša Đogović za „Vreme“ kaže da jedino što Vučićeva vlast zapravo može da uradi 15. januara jeste da nacionalizuje NIS.

„Ukoliko od Rusa ne dobije zeleno svetlo za prodaju, a Vučić je sam rekao da oni ne žele da Srbiji prodaju firmu, moraće da nacionalizuje ovo preduzeće. To znači preuzimanje po sličnom principu kao u nekim drugim evropskim zemljama“, kaže Đogović. „Bugarska i Rumunija su imale sličnu situaciju sa ruskim firmama pod sankcijama i napravile su model nacionalizacije.“

Vučić je gostujući u programu televizije Pink rekao da Srbija ima dovoljno novca i da je bila spremna da kupi NIS, ali da do dogovora nije došlo, a ne želi javno da govori o razlozima da ne bi narušio odnose sa pojedinim državama. Pretpostavlja se da je mislio na to da Rusi nisu želeli da prodaju Srbiji svoj udeo.

Takođe, Moskva sve vreme drži Srbiju na kratkoj uzici jer su joj, umesto željenog dvogodišnjeg ili trogodišnjeg ugovora za gas, dali samo – tromesečno sigurno snabdevanje. Očekivali smo dve ili tri godine mirnog dotoka, dobili smo ga do marta 2026. Zanimljivo, baš u tom mesecu ističe i licenca koju je američki OFAK na kraju dao NIS-u da se samoproda.

Sve košta: Ne možemo ni drumom ni Dunavom

Vučić je rekao da Srbija raspolaže velikim rezervama goriva, ali da se one trenutno troše i da će naredni period biti težak. Upozorio je da Srbija bez rafinerije ne može dnevno da uveze potrebne količine dizela, navodeći probleme u transportu, posebno u slučaju niskog vodostaja ili zaleđivanja Dunava, kao i ograničene kapacitete drumskog i železničkog saobraćaja.

Stručnjaci su već objašnjavali za „Vreme“ da Srbija, kao i brojne druge zemlje Evrope, ne mora da proizvodi gorivo u svojoj rafineriji, već može da ga kupuje izvana. Samo je pitanje koliko to košta i koliko nam treba vremena da se organizujemo – da kupimo cisterne, barže da dovoženje goriva, da ugovorimo povoljne aranžmane na veliko, jer su razlike u cenama ogromne.

