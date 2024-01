U Srbiji je u 2023. godini za oko 11,65 odsto porasla prodaja novih putničkih automobila u odnosu na 2022. Prema podacima Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova, prošle godine uvezena su 25.422 putnička automobila i 5.229 lakih komercijalnih vozila.

Prema tim podacima, u prošloj godini uvezeno je 2.637 putničkih vozila više nego 2022.

U 2023. godoni u Srbiji je prodato čak nešto više od 260 „superautomobila“, među kojima su Ferari, Lamborgini i Porše koji koštaju između 150.000 i 200.000 evra.

„Škoda“ najprodavanija

Najprodavanija je bila „Škoda“ i to 5.553 putnička automobila, zatim „Tojota“ 2.239, „Hjundai“ 1.855 , „Folksvagen“ 1.789, „Dačija“ 1.603, „Reno“ 1.447 i „Kia“ 1.300.

Od premijum brendova, naprodavaniji je BMW – 1.185, „Audi“ 1.086 i „Mercedes“ 904.

Od najluksuznijih automobila, prodato je 180 „Poršea“, 33 „Maseratija“, 16 „Jaguara“, 11 „Bentlija“, sedam „Ferarija“, tri „Lamborginija, jedan Aston Martin i 15 električnih vozila „Tesla“.

U prošloj godini podat je 331 električni automobil i 6.003 hibridna vozila.

U odnosu na 2022, u 2023. je 1,30 odsto povećana prodaja električnih, a 10,5 odsto hibridnih vozila.

„Tu imate efekat subvencija zato što su subvencije i za električne i za hibride automobile bile najveće u 2023. godini – 293 miliona dinara. To je bilo više nego svih prethodnih godina 2022, 2021. i 2020. godine“, kaže generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Boris Ćorović kaže za Euronews Srbija.

Šta će biti sa cenama?

U Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova očekuju i ove godine povećanje uvoza automobila i to do 10 odsto. S obzirom na povećanje uvoza putničkih automobila koje se beleži, postavlja se pitanje kako će to povećanje odraziti na cene.

Ćorović je rekao da proizvođači tradicionalno početkom godine koriguju cene.

„Proizvođači analiziraju cene sirovina i cene proizvodnje, inflaciju i troškove transporta. Takođe, cene će zavisiti i od toga da li će Evropska komisija uvoditi neka nova pravila vezano za bezbednost saobraćaja. To su faktori od kojih zavise cene“, rekao je Ćorović.

Zato nije zahtevno prognozirati kretanje cena, odnosno da li će biti povećanja ili smanjenja.

„Kada bi ostale na istom nivou, to bi bilo odlično ali verujem da će zbog ove opšte geopolitičke situacije, inflacije i porasta troškova energenata i transporta, možda blago i korigovati na više“, naveo je Ćorović.