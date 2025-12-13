Statistički ekonomski podaci pobijaju tvrdnju o lakšem i berićetnijem životu građana Srbije. Šta je prošle godine pored frizera najviše poskupelo, a šta zaista pojeftinilo?

Da neko može samo da pucne prstima i „čudesno“ sredi privredu zemlje odavno se pokazalo kao nemoguće, ali se Aleksandar Vučić krajem leta nameračio upravo na ovaj podvig. Objavio je čitav set mera – jeftinije energente za veći broj građana, jednokratnu pomoć za penzionere, ograničenje trgovinskih marži u prodavnicama.

Mesec za mesecom, statistički ekonomski podaci, čak i državnih ustanova, ipak pobijaju tvrdnju o boljem i lakšem, ali prevashodno bogatijem životu građana Srbije.

Najnoviji pokazatelji koje je objavio Republički zavod za statistiku govore da su cene proizvoda i usluga u u novembru 2005. godine, u odnosu na pre godinu dana, povećane u proseku za 2,8 odsto.

Ubedljivo najviše su poskupeli frizeri i satovi, pokazuje statistika, i više od deset odsto. Značajno je skuplje i ono što je ljudima neophodno, a to je iznajmljivanje stanova, renoviranje i komunalije, u proseku za oko sedam odsto. Sa druge strane za jedno pet odsto pojeftinili su muzički uređaj ili slike, a kod robe masovno potrošnje, odnosno hrane, postoje veliki raskoraci.

Je li hrana jeftinija

Ono što ljude najviše zanima je koliko im para treba za prodavnice sa prehrabrenim artiklima. U odnosu na novembar 2024, hrana je prema zvaničnoj statisci u proseku povoljnija za oko 0,7 odsto. Najviše je poveftinilo povrće, oko 18 odsto. Za oko jedan odsto povoljnije je kupiti ribu, mleko, sir, jaja, a to su sve namirnice čije su maržae pod državnim merama koje bi trebalo da se ukinu do februara 2026, kada se očekuje nagli porast cena svih ovih proizvoda.

Sa druge strane, kafa je skuplja za 23 odsto, voće za više od 13 odsto, a sokovi za oko 10 odsto.