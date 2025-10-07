Bitkoin je ponovo dostigao rekordnu vrednost. Šta je uzrok njegove popularnosti i rastu vrednosti?

Bitkoin je u ponedeljak (6. oktobra) dostigao novi rekord – vredeo je 125.245,57 dolara.

Rast od početka godine podstaknut je institucionalnim investicijama, političkim dešavanjima i sve većom povezanošću bitkoina sa globalnim finansijskim sistemima.

Najvrednija svetska kriptovaluta udvostručila je vrednost u proteklih 12 meseci podstaknuta povratkom Donalda Trampa u Belu kuću u čijoj se administraciji nalaze pobornici kriptovaluta. Međutim, porast njegove vrednosti od 10 odsto tokom protekle nedelje je posledica jednog specifičnog faktora – budžetske blokade u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Skajnjuz.

Stručnjaci ističu da drama koja se odvija u Vašingtonu potkopava poverenje u dolar i gura investitore ka alternativama.

Viši saradnik kompanije Bitwise, Maks Šenon, rekao je da je visoka inflacija, koja narušava kupovnu moć, još jedan faktor.

Neke zemlje takođe povećavaju svoju monetarnu ponudu, smanjujući vrednost gotovine u opticaju, uz porast državnog zaduživanja.

Dalji rast?

Vrednost bitkoina je samo od početka ove godine porasla za više od 33 odsto.

Prethodna rekordna vrednost bila je 124.480 dolara sredinom avgusta, podstaknuta povoljnijim propisima Trampove administracije i shodno tome velikom potražnjom investitora.

Generalni direktor kompanije MicroStrategy Majkl Sejlor, jedan od najuticajnijih zagovornika bitkoina, uveren je da će bitkoin nastaviti da raste.

„Verujem da bi bitkoin mogao da dostigne vrednost od 150.000 dolara do kraja 2025. godine“, rekao je Sejlor, a prenosi CoinPedia.

Rast vrednosti zlata i slabljenje američkog dolara

Uspon bitkoina dolazi uporedo sa rekordnim rastom vrednosti zlata, jer slabljenje američkog dolara usled trgovinske neizvesnosti i ekonomskih zabrinutosti podstiče investitore da diverzifikuju svoje portfolije.

„Ovaj nivo investicija ističe rastuće prepoznavanje digitalne imovine kao alternative u vremenima neizvesnosti“, rekao je Džejms Baterfil, šef istraživanja u CoinSharesu, prenosi Rojters.

Zaokret

Ogroman porast vrednosti bitkoina dramatična je promena u odnosu na pre tri godine, kada je kolaps platforme FTX krajem 2022. izazvao krizu na tržištu i oborio cenu ove kriptovalute na samo 16.000 dolara.

Binance, najveća svetska platforma za kripto-razmenu, kažnjena je 2023. godine sa 4,3 milijarde dolara zbog neuspeha u sprečavanju pranja novca, dok je šef FTX-a Sem Bankman-Frid u martu 2024. osuđen na 25 godina zatvora zbog prevare.

Izvršni direktori i trgovci kriptovalutama predvideli su kasnije „zlatnu eru“ tokom Trampove administracije, očekujući da će povoljne nove regulative osloboditi priliv novca krupnih upravitelja imovine u ovaj sektor.

„Interesovanje za kripto je praktično nezaustavljivo“, rekao je ranije Džef Kendrik, globalni šef istraživanja digitalne imovine u britanskoj multinacionalnoj banci Standard Chartered.

Trampova promena stava prema kriptu, koji je ranije kritikovao kao „prevaru”, dogodila se dok je prikupljao milione dolara za finansiranja kampanje od velikih kripto investitora.

Tramp je ranije obećao da će SAD postati „bitkoin supersila sveta“.

Trampova zarada od kriptovaluta

Američki predsednik Donald Tramp i njegova porodica ubiru milijarde od kriptovalutarnih poduhvata od njegovog povratka u Belu kuću, zarađujući na slabo regulisanom tržištu.

Dve kompanije pokreću kripto profit porodice Tramp: World Liberty Financial (WLF) i American Bitcoin Corp.

WLF je zaradio milione od prodaje $WLFI tokena vezanih za Trampovo ime, dok je ABTC, iza koga stoje njegovi sinovi, zabeležio skok akcija od 110 odsto na svom debiju, pre nego što je cena dostigla 16,5 odsto više od početne cene od 6,90 dolara.

Porodica Donalda Trampa stekla je čak šest milijardi dolara nakon što je njihov kripto-projekat otvorio trgovanje novom digitalnom valutom pod nazivom World Liberty Financial (WLFI), pisao je ranije „Volstrit džurnal“.

Kakvo je stanje u Srbiji sa kriptovalutama?

Status digitalne imovine, odnosno kriptovaluta i tokena regulisan je u Srbiji Zakonom o digitalnoj imovini koji je na snazi od juna 2021.

Međutim, iako kriptovalute u Srbiji nisu zabranjene, one nisu ni potpuno uređene. Narodna banka Srbije ne priznaje bitkoin i druge kriptovalute kao zakonsko sredstvo plaćanja, ali njihova kupovina i prodaja nisu nezakonite, pisao je ranije „Forbs“.

Domaće menjačnice nude jednostavan način za kupovinu bitkoina i nekoliko drugih kriptovaluta direktno u dinarima. Međunarodne berze, kao što su Binance, Coinbase i Kriptomat, takođe su vrlo popularne.

Postoje i P2P platforme, poput LocalBitcoins ili Paxful, za direktnu kupovinu od drugih korisnika.

U Beogradu, Novom Sadu i nekoliko drugih gradova postoje i bitkoin bankomati koji omogućavaju kupovinu kriptovaluta gotovinom.

Većina građana Srbije kupuje kriptovalute koristeći bankovne transfere ili platne kartice, međutim neke banke i dalje mogu odbiti transakcije povezane sa kriptovalutama, pisao je „Forbs“.

Pored tradicionalnih bankarskih metoda, mnogi korisnici u Srbiji koriste elektronske novčanike poput Skrill-a, Neteller-a ili PayPal-a za kupovinu kriptovaluta.

Izvor: Reuters/Sky News/Forbes

