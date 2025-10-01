Pošto senatori gornjeg doma američkog Kongresa nisu uspeli da se dogovore o zakonu o finasiranju, Sjedinjene Američe Države su od 1. oktobra u budžetskoj blokadi, takozvanom šat daunu (shut down).

Više stotna hiljada državnih službenika postaće privremeno tehnički nezaposleni i očekuju se veliki poremećaji za korisnike javnih službi dok se čeka rešenje aktuelnog ćorsokaka u Kongresu između republikanaca predsednika Donalda Trampa i opozicionih demokrata.

Ovo je prva blokada od 2018-2019. i mogla bi da dovede do privremenog zaustavljanja rada nekih vladinih službi, ali ne svih.

Prethodni shut down trajao je rekordnih 35 dana.

Masovna otpuštanja?

Predsednik SAD Donald Tramp koristi ovu priliku i preti masovnim nepovratnim optuštanjima radnika u federalnim službama pogođenim blokadom.

Takozvani neophodni radnici će nastaviti rad kao obično, neki bez plata, ali drugi državni službenici su od sada na neplaćenom odsustvu.

Mogao bi biti pogođen i vazdušni saobraćaj, kao i isplata isplata određenih socijalnih davanja.

Prema računici osiguravajućeg društva Nejšonvajd (Nationwide) svaka nedelja paralize mogla bi da smanji američki godišnji privredni rast za 0,2 procentna poena.

Budžetski biro Kongresa ocenjuje da će oko 750.000 federalnih službenika biti stavljeni u poziciju tehničke nezaposlenosti.

Šta se dogodilo?

Senat nije uspeo da u poslednjem trenutku usvoji zakon o budžetskom finansiranju, što je moglo da spreči obustavu rada vlade, piše BBC.

Republikanci su se zalagali za usvajanje zakona, ali imaju samo 53 mesta u Senatu i potrebno im je 60 glasova da bi usvojili takav zakon.

Demokrate, koje su ostale jedinstvene, su pokušale da iskoriste tu polugu kako bi da ostvare sopstvene političke ciljeve u zdravstvu.

Tako se došlo do pat-situacije u kojoj svaka strana krivi drugu za blokadu budžetskog finansiranja.

Senatori su napustili Kapitol u stanju duboke neizvesnosti oko toga koliko dugo bi blokada mogla da traje. Senat će o istom planu finansiranja Republikanske stranke ponovo glasati u sredu 1. okrobra. Republikanci su najavili da će se glasati svaki dan, sve dok dovoljan broj demokrata ne popusti, piše CNN.

Ko je kriv?

Ova situacija, koja se poslednji put dogodila pre sedam godina za vreme prvog Trampovog mandata, vrlo je nepopularna u Sjedinjenim Državama.

Tramp je rekao u utorak (30. septembar) da demokrate hoće sve da zatvore, a ne republikanci, a zatim je jedva prikrivenim pretećim tonom rekao da bi sada mogli se reše mnogih neželjenih stvari.

To je, kako piše Frans pres, aluzija na nameru da iskoristi zamrzavanje nekih federalnih službi da sprovede otpuštanje hiljada saveznih službenika što je već počelo da radi Odeljenje za vladinu efikasnost (Doge) koji je vodio njegov bivši saveznik Ilon Mask.

S druge strane, demokrte optužuju republikance da nemaju volju za pregovaranje.

Šta kažu političari?

Bivša potpredsednica Džao Bajdena Kamala Haris je u objavi na društvenoj mreži Iks (X) napisala: „Da budem jasna: republikanci su zaduženi za Belu kuću, Predstavnički dom i Senat. Ovo je njihova blokada.“

U videu sa Kapitol Hila, senatorka Pati Mari, potpredsednica Odbora za budžet Senata, rekla je: „Nemojte pogrešno shvatiti, naša vlada je blokirana jer republikanci odbijaju da pregovaraju sa demokratama i rade svoj posao.“

Senatorka Kirsten Gilibrand iz Njujorka je saopštila: „Pozivam svoje republikanske kolege da dođu za pregovarački sto i daju prednost američkim porodicama u odnosu na milijardere.“

Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson je na Iksu objavio: „Demokrate su zvanično glasale za ZATVARANJE vlade.“

