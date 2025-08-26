Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odbacilo je zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pretećim sadržajima i parkingom, zahtev koji je podnelo Ministarstvo finansija odbačen je kao nepotpun, a rešenje o odbacivanju zahteva objavljeno je 20. avgusta, piše danas portal Forbs.

Građevinska dozvola je, kako se može iz rešenja, tražena za stadion koji će imati suteren, prizemlje i sedam spratova. Biće visok 51,5 metara i moći će da primi 52.000 gledalaca, a zahtev za dozvolu odnosio se i na prateće sadržaje i parking.

U rešenju o odbacivanju zahteva, između ostalog, se navodi da je potrebno da se u glavnoj svesci – sažetom tehničkom opisu, taksativno navedu svi prateći sadržaji koji su planirani.

Pogledajte rešenje:

Решење-о-одбацивању-Верзија-за-објављивање_20250825155410

Izvor: Forbs