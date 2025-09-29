Najveći proizvođač auto-delova na svetu, nemački Boš, ukida 13.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine. U Srbiji ova kompanija zapošljava 4.000 radnika

Kriza auto-industrije ne jenjava.

Nakon što su 2024. godine otpustili 5.500 ljudi, nemački Boš sada ide korak dalje – otpušta 13.000 radnika u Nemačkoj, gde su njegovi kapaciteti nedovoljno iskorišćeni u poređenju sa kineskim konkurentima.

Boš tako krati gotovo deset odsto svoje radne snage u Nemačkoj, što će dovesti do zatvaranja pojedinih fabrika.

Ova vest je samo jedna u moru nepovoljnih okolnosti za radnike u automobilskoj industriji. Japanski Nisam objavio je letos da zatvara sedam od 17 fabrika, jer je u prošloj fiskalnoj godini zabeležio gubitak od 4,5 milijardi dolara.

Šta će srpski radnici

Samo u kompaniji Leoni, koja zatvara pogon u Malošištu, bez posla ostaje oko 1.900 ljudi, dok sličnu sudbinu dele i druge fabrike širom zemlje.

Nemačka kompanija Drakslmajer u Zrenjaninu, koja proizvodi kablovske setove za automobilsku industriju, najavila je zatvaranje fabrike do kraja 2025. godine, čime će oko 2.000 radnika ostati bez posla.

I kineska kompanija Džonson Elektrik iz Niša, koja proizvodi elektro-komponente za automobilsku industriju, otpustila je oko 350 radnika. Aptiv iz Leskovca, kompanija koja proizvodi elektro-instalacije za automobilsku industriju, ponudila je zaposlenima koji su duže vreme na plaćenom odsustvu sporazumni raskid radnog odnosa uz otpremninu.