Putevi Srbije

Vožnja na auto-putevima u Srbiji od srede, 10. jula, biće skuplja za oko 10 odsto, pa će putarinu od Niša do Beograda građani plaćati za oko 100 dinara više. Za one koji žive južnije biće skuplje, a najskuplje će biti putovanje od Preševa do glavnog grada - 1.890 dinara