Dan pre nego što bi na snagu trebalo da stupe sankcije NIS-u, vlasnička stuktura u ovoj kompaniji je promenjena. Ruski Gasprom Njeft je smanjio svoj udeo za šest odsto, ali pitanje je da li će to zadovoljiti SAD, koje traže da Rusi odu iz NIS-a

Vlasnička struktura u Naftnoj industriji Srbije promenjena je tako što je ruski Gasprom Njeft preneo svoj udeo od oko pet odsto na Gasprom, objavila je Beogradska berza.

Iz dokumenata objavljenih na Beogradskoj berzi vidi se da je Gasprom Njeft svoj vlasnički udeo u NIS-u smanjio sa 50 na oko 44,85 odsto. Istovremeno je Gasprom svoj udeo u NIS-u povećao sa 6,15 na 11,30 odsto.

Preostali vlasnici NIS-a su država Srbija sa udelom od 29,87 odsto, a preostale akcija poseduju građani, sadašnji i bivši radnici i drugi manjinski akcionari, piše portal Danas.

Promena vlasničke strukture NIS-a urađena je u sklopu izbegavanja sankcija koje su toj kompaniji 10. januara ove godine uvele Sjedinjene Američke Države zbog udela Gasprom Njefta, u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini.

Sankcije uvedene NIS-u trebalo bi da stupe na snagu u četvrtak, 27. februara.

Da li će promena zadovoljiti SAD?

Berzanski stručnjak Nenad Gujaničić rekao je agenciji Beta da je teško proceniti zašto je baš danas urađeno novo „prepakivanje“ vlasništva u NIS-u, kao i da li će to imati efekata na američke sankcije.

„Pitanje je da li će ova kozmetička promena zadovoljiti američku administraciju, nominalno zadovoljava uslove sankcija. Ostaje drugi deo, a to je da je državnim zvaničnicima Srbije rečeno da je cilj da se Rusi isteraju iz NIS-a“, rekao je Gujaničić.

Dodao je da ne zna da li će ovo „prebacivanje iz levog u desni džep imati efekta“.

„Očigledno da ovo ima veze sa pregovorima zavničnika Srbije i Rusije kako da se izbegnu sankcije NIS-u čim je došlo u minut do 12, ali moglo je i ranije da se uradi. Ako se to ovako lako reši to je super, ali sam ja skeptik da će ovo proći kod Amerikanaca kao kod EU kad su prebacili šest odsto na Gasprom“, rekao je Gujaničić.

Kompas-info: OTP banka blokira račun NIS-a

Istog dana, OTP banka je najavila Naftnoj industriji Srbije da će toj kompaniji blokirati račun, saznaje Kompas-info iz izvora bliskih Gaspromu.

OTP je blokadu računa NIS-a najavio u okviru američkih sankcija prema rusko-srpskoj kompaniji.

Ukoliko dođe do blokade računa NIS-a u OTP banci, to u praksi znači da građani neće na njihovim pumpama moći da plaćaju karticama ove banke.

Iz OTP banke nisu mogli odmah da potvrde niti ospore ovu informaciju. Za NIS ovo znači da više neće moći da vrši bilo kakve novčane transakcije preko OTP banke.

U NIS-u, kako saznaje ovaj portal, očekuju da će im sutra u toku dana i druge banke blokirati račune.

