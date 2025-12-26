Uredba o orgraničenju marži, koja je napravila pravi privredni karambol u Srbiji, a stigla je i do zvaničnika Evrospke unije, traje do 28. februara 2026. godine.

Predsednik Srbije ju je, proveravajući cene čokoladnog mleka i ostalih proizvoda proteklog leta, najavio kao meru koja će doneti 15 do 20 odsto niže cene. Ove brojke se ni približno nisu ostvarile, jer su cene tokom jeseni nastavile da rastu. Najdalje je država otišla u septembru, kada je zabeležila, barem po zvaničnoj statistici Republičkog zavoda, pad cena bezalkoholnih pića i hrane za 4,5 odsto. Ipak, i tom mesecu, cene su zapravo nastavile da rastu za oko dva odsto, ako se sabere sve što plaćamo.

Država je, sa druge strane, namakla bes Evropske unije, koja se žalila zbog državne intervencije u navodno slobodnoj privredi, a brojni lanci prodavnica su zatvarali radnje i otpuštali radnike, jer su poslovali znatno lošije.

Nakon ovog specifičnog ekonomskog manevra, ekonomista Dragovan Milićević za „Vreme“ kaže ne očekuje da će država produžiti ovu meru.

„Iako nema još nikakvih najava, Uredba je četiri puta promenjena nakon što je doneta, a svaki put su iz nje izdvajane određene grupe proizvoda i tako je umanjivana“, kaže Milićević. „Ono što može da se dogodi jeste da država donese izmene Zakona o trgovini, kojima će se definisati odnosi između ponuđača i velikih trgovinskih lanaca. Ovo bi bio način da država trajno odredi te cene pre nego što proizvod stigne do rafova. Verujem da bi i ova odluka izazvala oštre reakcije trgovaca, ako samo oni budu pogođeni, ali i Evropske Unije.“

Šta će biti sa cenama

Milićević kaže da će, ako se mera ne produži i ne donesu nikakve izmene zakona, biti i promena u radnjama. Jer, država je na šest meseci veštački zamrzla cene 20.000 proizvoda, pa bi bilo logično da se one promene kada se odmrzne uredba.

„Najveće je pitanje hoće li biti velikih poskupljenja u prodavnicama kada mera istekne“, kaže ekonomista. „Iako smo mi siromašna nacija, trgovci će sigurno povećati cene gde osete da postoji tražnja. Pogotovo što su mesecima loše poslovali zbog uredbe.“

Iako je uredba zamrzla nabavne cene, nivo maloprodajnih cena je za potrošače ostao visok, jer nije bilo akcija i promocija kao pre uredbe. Tako je obim prodaje proizvođačkih brendova pao, a porastao promet privatnih robnih marki, jer su cene marketinga i ostalih usluga tih proizvoda niže. Nakon što uredba istekne 28. februara, najveći efekat će doći od odmrzavanja nabavnih cena, jer će svi proizvođači i uvoznici ispostaviti nove cenovnike, sa cenama uvećanim za rast troškova od avgusta 20225. i to može izazvati inflatorni šok.

Prepisivanje od Orbana

Vučić je ovu meru možda video kod kolege Viktora Orbana u susednoj Mađarskoj. Ova zemlja je u martu 2025, nekih pola godina pre Srbije, uvela ograničenje maloprodajnih marži na deset odsto za 30 osnovnih prehrambenih proizvoda kao odgovor na rast cena. Tome je prethodilo i što je Mađarska imala najveći skok inflacije u Evropskoj uniji od invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine.

Od tada je Vlada Mađarske samo produžavala trajanje uredbe i proširivala asortiman proizvoda koje obuhvata, za razliku od Srbije koja je odmah po usvajanju uredbe krenula da smanjuje broj proizvoda na koje se odluka odnosi. Prema poslednjoj odluci, i u Mađarskoj će mere biti na snazi do kraja februara 2026.

Međunarodna parnica

Diseldorfski Handelsblat pisao je tokom jeseni da se Srbija ugleda na susednu Mađarsku, gde strane firme godinama zameraju državi da im se nameću posebni porezi i birokratske prepreke. Evropska komisija je zbog ograničenja marži otvorila postupak protiv Mađarske, a nakon tužbe austrijskog Špara.

„I iz Srbije bi moglo da dođe do pokretanja neke parnice pred, na primer Međunarodnim sudom u Parizu, jer Zakon o trgovini, u članu četiri, jasno nalaže da se ‘trgovina na tržištu obavlja slobodno’ i da su ‘zabranjena ograničenja slobode obavljanja trgovine’“, dodaje Miličević.

Ograničenje maloprodajnih marži u Mađarskoj izazvalo je proteste stranih trgovaca, a neki su pozvali Evropsku komisiju da preduzme mere protiv Budimpešte, tvrdeći da su mere nesrazmerno usmerene na strane kompanije, jer su pogođeni samo neki mađarski trgovci. Sredinom decembra je EK naložila Mađarskoj da ukine ograničenje marži u naredna dva meseca i zapretili im sudskim postupkom.

