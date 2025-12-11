Iz udruženja Menjačnica za Vreme kažu da evra ima dovoljno. Međutim, kad hoćeš da kupiš devize moraš malo da sačekaš ili da požuriš da ne nestanu

„Imate li 500 evra?“

„Ima, samo dođite odmah. Jer, šta god dobijem od evra, odmah prodam.“

Ovakav, ili sličan odgovor, dobili smo u četvrtak, 11. decembra ujutru, u tri različite menjačnice u Beogradu.

Već nekoliko dana u Srbiji je na delu specifična situacija – veću potražnju za evrima „pogurala“ je panika koju je zapravo izazvala država i njen najviši rukovodeći kadar, konstantnim porukama sa tinjanjem u glasu i krizom u rečima.

Menjači zato kažu da im ove godine nikad više ljudi nije ušlo u objekte i tražilo da kupi veću količinu deviza.

„Kurs je 118,40. Sad trenutno imam 500 evra, ali ljudi masovno ulaze, pa ne mogu da vam ostavim. Dođite brzo“, kaže jedna radnica u menjačnici.

Slično odgovora i njena koleginica na drugom kraju grada:

„Imam, ali zaista ne znam još koliko.“

Koliki je novi kurs

Evro je po srednjem kursu NBS-a oslabio u odnosu na dan ranije, nakon nekoliko dana konstantnog rasta. Tako je srednji kurs pao na 117,41, a menjači ne očekuju da će tokom dana biti većih oscilacija kursa u prodajnim objektima.

Borislav Brujić iz Udruženja menjača Srbije kaže za „Vreme“ da se situacija drastično normalizovala i da evra u menjačnicama ima dovoljno.

„Nadam se da će se još stabilizovati, pa nema razloga za paniku“, dodaje on.

Svakako, menjačnice mogu da povećaju kurs samo za 1,25 odsto u odnosu na srednji kurs NBS i da tome dodaju još jedan odsto sopstvene zarade, prema zakonima države. Zato se apeluje na građane da, ukoliko primete veća odstupanja od ove računice, isto prijave Narodnoj banci. To bi značilo svaku ponudu za prodaju evra koja ide iznad 121 dinar.

Intervenisala NBS

Nakon što su Aleksandar Vučić, zajedno sa naprednjačkom koleginicom Jorgovankom Tabaković, danima podgrevali podozrenje dok navodno ljudima prenose novosti oko NIS-a, iz Narodne banke Srbije su objavili kako su morali da „preduzmu mere za dodatnu stabilnost menjačkog tržišta“.

„Narodna banka Srbije obaveštava javnost da je preduzela mere iz svoje nadležnosti kako bi osigurala da kanali snabdevanja banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama, i u danima povećane tražnje, funkcionišu nesmetano“, rekli su iz institucije koju Tabaković vodi. „Narodna banka Srbije poseduje rekordne nivoe deviznih rezervi, a time i dostupne količine efektivnog stranog novca koji višestruko zadovoljavaju sve potrebe za efektivom poslovnih banaka i menjačnica.“

Koliko vredi 100 evra

Dodaju i da „će Narodna banka Srbije, kao i proteklih 13 godina, nastaviti da se ponaša odgovorno i da pažljivo prati sva dešavanja na domaćem deviznom tržištu, i neće dozvoliti bilo kakvo kreiranje veštačke nestabilnosti“.

To odgovorno ponašanje u većini slučajeva je podrazumevalo održavanje jakog dinara, bez obzira na njegovu realnu vrednost. Zato NBS ovih dana, u uslovima osetno veće potražnje za evrima, verovatno mora mnogo više da se „trudi“ da bi održala dinar stabilnim.

„Precenjeni dinar fiktivno uvećava BDP, kao i plate i penzije (u evrima), a smanjuje javni dug zemlje. BDP se utvrđuje u domaćoj valuti, pa se onda pretvara u evre po precenjenom kursu dinara i dobiju se nerealni pokazatelji. Velikoj većini građana i porodica nije bitno koliko primaju evra, već koliko sa platom i penzijom mogu da plate osnovne životne troškove. A vi sami možete da se uverite šta ste sa razmenjenih 100 evra mogli da kupite pre 10 godina, a šta danas. Drastično manje, što pokazuje realnost aktuelnog kursa dinara“, objasnio je nedavno precenjenost dinara bivši guverner Dejan Šoškić.