Nakon propalog nameštenog tendera za brojila za struju i maltretiranja sopstvenih zaposlenih, EDS više ne zna kako da reši problem očitavanja električne energije. Sada za taj posao pokušava da „plati“ obične građane, ali su primorani da prebace deo para i na kol centar

Neverovatne ideje padaju na pamet rukovodstvu „Elektrodistribucije Srbije“. Kada nisu uspeli da nateraju građane letos da na silu sami očitavaju svoja brojila za struju, sada su predvideli popust od šest odsto počevši od računa za oktobar, za ona domaćinstva koja do 20. u mesecu plate račun, a očitaju sama brojače kilovata.

Poslednjih meseci su na ovaj posao primoravali sopstvene zaposlene koji inače decenijama rade na šalterima, pa su ljudi koji su na korak od penzije morali pola meseca da idu od kuće do kuće i čitaju brojila, iako im to nije u opisu posla, saznalo je „Vreme“.

Neki od njih su smislili način da se „oduže“ kompaniji za ova potez, pa bi četvrtinu plate dali studentima ili nezaposlenima iz kraja, da oni za njih idu od kuće do kuće i očitavaju brojila.

Iza svega stoji propali tender u EDS-u, jer su firmu koja je godinama bila u dilu sa državom oko ovog posla konačno prijavili konkurenti, pa sad nema ko da se bavi meračima potrošnje. Ceo tender je umeđuvremenu na ledu.

Ukopavanje se nastavlja

Umesto da novac štede, oni su zbog celog haosa sad primorani da dodatno troše. Jer, kada građani sami očitaju brojila, EDS je predvideo da iznos upišu u aplikaciju. Nisu se, naravno, obazirali na funkcionalnu nepismenost ljudi u Srbiji, koji jedva drže olovku u ruci, a ne pametni telefon u kojem bi skinuli aplikaciju.

Zato je EDS sada morao da otvori i kol centar, kako bi primali pozive ljudi koji bi im telefonom saopštavali šta piše na njihovom brojilu.

„U prvih 10 dana rada operateri su primili ukupno 23.354 poziva“, kažu iz EDS-a u njihovom promotivnom časopisu. „Za kratko vreme uspeli smo gotovo neizvodljivo, uz pomoć tehnologije i naših zaposlenih.“

Tako su u kol centru, koji je letos počeo da radi, morali da angažuju deo svojih zaposlenih, što je dodatno povećalo nezadovoljstvo u preduzeću. Pogotovo ako se zna da ovo preduzeće ima više od 3,8 miliona korisnika koji bi mogli da pozovu, a dodatno što kol centar u Beogradu, na primer, ima i nezavidno radno vreme – od sedam ujutru do 23 časa uveče. To znači naporan smenski rad, u konstantnom razgovoru sa ljudima.

Ipak, kol centar su morali da uvedu, jer su „ljudi, do sada uglavnom zvali na telefone dispečera koji nekada nisu u mogućnosti da se jave, jer u tom trenutku rade na pronalaženju i otklanjanju kvarova“, priznali su iz samog EDS-a, u svom časopisu.

Kako da sami očitate brojilo

Za sve koji još nisu slali stanje ili imaju neku dilemu kako da očitaju brojilo, dostupno je uputstvo u EDS aplikaciji, na sajtu i na Jutjub kanalu.

Bitno je da to urade od 1. do 6. u mesecu.

Naredni korak jeste da se informacije o stanju dostave EDS-u. Jedna od mogućnost je njihova aplikacija, koju je prvo neohodno da koristici instaliraju. Posle instaliranja aplikacije na početnom ekranu izabere se svetlo plava ikonica „prijava stanja brojila“, zatim se u prozorčiću izabere polje „moja merna mesta“, izabere opština, popune osnovni podaci i pošalju slike stanja brojila.

Iz EDS-a su posavetovali samočitače da pre nego što zakače fotografiju više i niže tarife, provere da li su fotografisali odgovarajuće brojilo.

To je posebno važno za korisnike koji imaju više mernih mesta, da bi se izbeglo slanje pogrešne fotografije.

Oni koji nemaju pametni telefon ili ne žele da skidaju aplikaciju, mogu i EDS da pozovu telefonom – i da prijave stanje brojila putem besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na šalterima EDS-a. Prijava može da se uradi i na sajtu http://www.elektrodistribucija.rs, kao i putem mejla.

Svi koji imaju status „daljinsko očitavanje” ne treba da prijavljuju stanje, jer njihova brojila očitava isključivo EDS.

Iz preduzeća kažu da je prednost prijave putem aplikacije prepoznalo više od 500.000 korisnika koji su instalirali EDS aplikaciju, jer mogu da provere šta su poslali i na jednom telefonu memorišu podatke za prijavu više brojila, zato što se može prijaviti stanje i za stan, poslovni prostor, vikendicu, kuću, garažu.