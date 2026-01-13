Jedna pogrešno preneta i protumačena vest krajem prošle godine dovela je deo penzionera u zabludu.

Nakon što je Vlada Srbije donela novu uredbu kojom se preciziraju uslovi, visina i način isplate dodatnog novčanog iznosa uz penziju za korisnike sa nižim primanjima, u brojnim medijima pojavili su se naslovi da penzionerima stiže dodatnih 5.000 dinara.

Pojedini mediji su čak najavljivali da će taj iznos biti isplaćen za praznike, zbog čega su se mnogi penzioneri ponadali jednokratnoj pomoći. Međutim, uz uvećanu decembarsku penziju tog iznosa nije bilo, pa je deo najstarijih sugrađana ostao razočaran, očekujući da će novac leći naknadno.

Ipak, fiksnog dodatka koji je deo penzionera očekivao, tumačeći vesti, neće biti, a reč je o maksimalnih pet odsto od visine penzije i iznosu koji se već godinama isplaćuje uz penziju i iznosi od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara, u zavisnosti od visine penzije. Ove godine iznosiće maksimalno pet hiljada.

Uredba koju su pojedini mediji pogrešno protumačili, donosi se svake godine za isplate koje penzioneri dobijaju u mesecima naredne godine.

Foto: Tanjug/Dimitrije Goll Deo penzionera ostao je u zabludi nadajući se dodatku na penzije

Stavka „razno” na penzionom čeku

Penzioneri već godinama primaju dodatak uz penziju, koji se na penzionom čeku vodi pod stavkom „razno”, a njegov iznos zavisi od visine same penzije.

Kako za „Vreme” navode iz Fonda PIO, isplata „dodatka uz penziju u iznosu do 5.000 dinara” nikada nije bila najavljena kao jednokratna pomoć, niti je takav iznos posebno isplaćivan.

Kažu da se prema Uredbi Vlade Republike Srbije i tokom 2026. godine nastavlja isplata novčanog uvećanja uz penziju do maksimalno pet odsto, za korisnike čija penzija ne prelazi 73.734 dinara. Ova mera primenjuje se od isplate decembarske penzije za 2025. godinu, zaključno sa penzijom za novembar 2026. godine.

Pravo na dodatak imaju korisnici starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija. Visina uvećanja zavisi od mesečnog iznosa penzije, a maksimalni dodatak može biti do 5.000 dinara, što znači da on nije fiksan, već promenljiv u skladu sa iznosom penzije. Može iznositi tek nekoliko stotina dinara.

Prethodni dodatak isplaćivan je tokom 2025. u skladu s uredbom iz 2024. godine i maksimalni iznos penzije uz koju je isplaćivan bio je 65.716,70 dinara.

