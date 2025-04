Iako je Republička komisija dva puta poništila odluku Elektrodistribucije Srbije zbog nepravilnosti u izboru ponuđača, posao očitavanja brojila i dalje se dodeljuje istom konzorcijumu – predvođenom firmom Montop HRS, u vlasništvu kontroverznog Marka Bosanca. Za to vreme, EPS sam očitava brojila, a ceh plaćaju – građani

Dva puta zaredom u istoj nabavci je Elektrodistribucija Srbije posao očitavanja brojila dodeljivala konzorcijumu predvođenom firmom Marka Bosanca – i dva puta joj je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki tu odluku delimično poništavala nalažući ponavljanje faze „stručne ocene ponuda“. Ovo novo rešenje, drugo po redu, na Portalu javnih nabavki osvanulo je u četvrtak 17. aprila, objavio je N1.

U aprilu su građanima i privredi brojila očitavali radnici Elektrodistribucije Srbije, upravo iz razloga što konzorcijum firmi predvođen „Montopom HRS“ u vlasništvu Marka Bosanca, koji je ovaj posao radio za Elektrodistribuciju – više nema važeći ugovor.

Zvaničnu potvrdu ove informacije od Elektrodistribucije nije dobijena – ni demanti, navodi se u tekstu.

Ono što sad sledi je ponavljanje stručne ocene ponuda.

Ali će prethodno Elektrodistribucija firmi „Đerdap usluge“ iz Kladova – inače drugom ponuđaču koji se žalio na sklapanje okvirnog ugovora sa Bosančevom firmom – morati (opet) da plati 1.303.950 dinara na ime troškova postupka zaštite prava pred Komisijom. To je, zajedno sa istovetnim troškovima po prethodno podnetom zahtevu istog ponuđača – već 2,6 miliona dinara troška.

Sumnjivo dodeljen posao

Podsetimo, u oktobru 2024. godine, Elektrodistribucija Srbija raspisala je novu javnu nabavku za uslugu očitavanja brojila – ukupno 3.111.100 strujomera na distributivnim područjima Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Kraljevo – praktično na celom konzumnom području Elektrodistribucije Srbije.

Tražio se jedan ponuđač, koji mora da ispuni uslov, prema tehničkim specifikacijama nabavke, da je u poslednje tri godine „uspešno pružio usluge očitavanja brojila električne energije“ u minimalnoj količini od tri miliona mernih uređaja, kumulativno, i da je od toga bar u jednom mesecu očitao milion mernih uređaja.

Okvirni sporazum dodeljen je grupi ponuđača koju predvodi firma Marka Bosanca „Montop HRS“ – ista ona koja je već, godinu dana ranije, imala potpisan sporazum i ugovore sa Elektrodistribucijom o očitavanju brojila (sastav ostatka grupe preduzeća je delimično promenjen).

U javnosti je ukazivano da je Montropu dodeljen posao, uprkos tome što je drugi konzorcijum nudio da posao radi za čak 1,2 milijadu dinara nižu vrednost. Ali, taj drugi konzorcijum, prema navodima same Elektrodistribucije, imao je – neispravnu ponudu.

U toj Odluci o zaključenju okvirnog sporazuma donetoj krajem februara 2025. inače, bila je navedena vrednost sporazuma od 3,5 milijardi dinara, odnosno 4,2 milijarde dinara sa PDV.

Međutim, upravo zbog žalbe, odnosno podnetog zahteva za zaštitu prava ponuđača tog drugog konzorcijuma, Elektrodistribucija je nabavku privremeno stopirala, potom „ponovo ocenila ponude“ i opet donela – istu odluku: da će brojila očitavati konzorcijum četiri firme koje predvodi „Montop HRS“ sa još dva podizvođača.

Reč je o takozvanom okvirnom sporazumu, koji prema zakonu predstavlja „sporazum između jednog ili više naručilaca i jednog ili više ponuđača, kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom perioda važenja okvirnog sporazuma“.

Pošto je usledila nova žalba, Elektrodistribucija je, iščekujući rešenje Komisije „zaustavila dalje aktivnosti u postupku javne nabavke usluge očitavanja brojila“ .

Republička komisija za zaštitu prava je novu odluku donela 4. aprila, na Portalu javnih nabavki je objavljena 17. aprila.

Postavljeni uslovi eliminisali konkurenciju

I Demostat je početkom ove godine pisao o sumnjivoj nabavci za uslugu očitavanja brojila, pa je tako navedeno da je alarmirana Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koja je odlučivala o zakonitosti tendera Elektrodistribucije, gde je izabrana skuplja ponuda konzorcijuma Montop HRS.

Stručnjaci su tvrdili da su postavljeni uslovi eliminisali konkurenciju, dok je drugi ponuđač najavio krivične prijave.

Tenderska komisija je prednost dala konzorcijumu na čijem je čelu Agencija za privremeno zapošljavanje Montop HRS, koja je u prethodnih nekoliko godina bila jedini ponuđač a „pokrivala” je područje Vojvodine i polovine Centralne Srbije.

Stručnjaci su tvrdili da je u prethodnim poslovima sa Elektrodistribucijom konzorcijum upisao stanje tek oko 70 odsto brojila (standard je 99 procenta) što je Elektrodistribuciji samo zbog neostvarene naplate prouzrokovalo umanjene prihode od 50 do 60 miliona evra mesečno.

Slavski kum novosadskog SNS-a, vlasnik mnogih krivičnih prijava i osuđivani nasilnik

Podsetimo, Marko Bosanac Boske, slavski kum novosadskog SNS-a, važno je ime u afera-strukturi novosadske vlasti, pisalo je „Vreme” još pre četiri godine.

Ovaj vlasnik mnogih krivičnih prijava i osuđivani nasilnik (osuđen na šest meseci zbog nasilničkog ponašanja, odnosno prebijanja, skoro do smrti, jednog mladića) veoma je blizak saradnik Miloša Vučevića i desna je ruka Zvonka Veselinovića. Na fotografijama, koje je obelodanila novosadska opozicija, vidi se da je Boske prilično poštovan u naprednjačkoj hijerarhiji moći i da se u njoj nalazi prilično visoko, mada zvanično nema niti jednu funkciju. U pitanju je čovek za specijalne operacije, između ostalog zadužen za izborni inženjering o kojem već sve znamo. Zadužen je navodno i za prikupljanje i distribuciju tzv. sendvičara, odnosno publike na naprednjačkim skupovima.

Bosketove firme su sklopile ugovore sa skoro svim novosadskim javnim preduzećima i prihodovale su tako, prošle godine, bezmalo 350 miliona dinara. Između ostalog, njegova firma se bavi i prebrojavanjem putnika na autobuskim stajalištima (što Novosađane košta četiri miliona dinara), a pritom ta ista stajališta izgledaju kao da ih je zakačio tenk u prolazu. Sve u svemu, vrednost Bosketovog kapitala se svake godine povećava neverovatnom brzinom, kao i broj zaposlenih. Da on ima mnogo veće ambicije od pelješenja lokalnih javnih preduzeća i da mu se to može – govori i ugovor koji je sklopio u ime konzorcijuma (u kojem njegova firma ima najjaču ulogu) sa direktorom Elektroprivrede Srbije Miloradom Grčićem. Vrednost tog ugovora je 11,7 milijardi dinara, odnosno 100 miliona evra. Ove podatke je nedavno obelodanio upravo bivši gradonačelnik Novog Sada Borislav Novaković, ističući da će Bosketovo očitavanje struje biti višestruko skuplje nego što je bilo ranije. Naravno, sve će to platiti građani Srbije…