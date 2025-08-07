Olivera Ljubojević na protestu prosvetnih radnika

Borba za dostojanstvo prosvete

05.avgust 2025. Katarina Stevanović

Učiteljica koja nije poklekla: Mesecima bez plate uzdignute glave

Kada je u decembru ranije odsviran kraj prvog polugodišta, brojni prosvetni radnici odlučili su da nastavu obustave i ne vrate se u učionice početkom drugog polugodišta. Mnogi su u međuvremenu odustali, ali učiteljica Olivera Ljubojević iz Lazarevca ostala je do kraja. Mesecima zbog toga dobija samo nekoliko hiljada dinara zarade, ali nije se kolebala da odustane